Das Thema "Brustkrebs" wird in Koblenz den ganzen Monat Oktober zum Thema

wird in den ganzen zum Thema Das Motto des Brustkrebsmonats lautet "Koblenz wird pink"

Es gibt Vorträge, Seminare und Infoveranstaltungen

In diesem Oktober wird Koblenz pink. Denn in diesem Monat wird durch die Veranstaltungsreihe "Koblenz wird pink" auf die Gefahr durch Brustkrebs aufmerksam gemacht. Dafür wird es vom 6. Oktober mit einer Eröffnungsveranstaltung bis zum 27. Oktober verschiedene Vorträge, Infoveranstaltungen, Büchertische und vieles mehr geben.

"Koblenz wird pink": Der Brustkrebsmonat Oktober wird auch in Koblenz stattfinden

Starten wird der Oktober-Brustkrebsmonat mit einer Eröffnungsveranstaltung am 6. Oktober um 17.30 Uhr und der Aufstellung eines Rosenherzes zum Gedenken an Frauen, die an Brustkrebs verstorben sind. Dazu wird es um 17.30 Uhr einen Vortrag "Brustkrebs - Prävention und Früherkennung - aktueller Sachstand" mit Dr. Jochen Schenk, Programmverantwortlicher Arzt Mammographie-Screening-Programms Mittelrhein geben.

Stattfinden wird der Vortrag im Informations- und Beratungszentrum Koblenz der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Anmelden kannst du dich unter der Nummer 02 61 - 98 86 50 und unter der E-Mail-Adresse koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de.

Weiter geht es am 7. Oktober 2022 von 17 bis 20 Uhr mit einer Veranstaltung im Nähtreff der Herzkissen Rhein-Mosel-Lahn. Anmelden dafür kannst du dich unter der Nummer 0177-9378721 bei Alexandra Weber oder unter der E-Mail-Adresse herzkissenrheinmosellahn@web.de.

Vortrag zur Kraft der Selbstheilung und Andacht in der Kapelle

Am 10. Oktober gibt es um 17 Uhr einen Vortrag mit Alexandra Matzke in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle und der Stadtbibliothek der Stadt Koblenz zum Thema "Die Kraft der Selbstheilung: Wie die Psyche die Gesundheit beeinflusst". Der Vortrag wird in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes stattfinden. Der Eintritt ist frei. Anmelden kannst du dich unter Gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de. Falls aufgrund der Corona-Zahlen keine Präsensveranstaltung stattfinden kann, wirst du per E-Mail mit einem Zugangslink zur Veranstaltung eingeladen.

Am 11. Oktober wird es von 15-17 Uhr eine Andacht/LUCIA-Aktion mit Rita Krebsbach von der Krankenhausseelsorge des GK Mittelrhein in Zusammenarbeit mit der Frauenselbsthilfe Krebs geben. Stattfinden wird die Veranstaltung in der Kapelle am Kemperhof in der Koblenzer Straße 115-155. Infos gibt es unter der Nummer 02622-9753884.

Online-Vortrag und Telefonaktion - Betroffene können sich informieren und beraten lassen

"Fragen und Antworten zur antihormonellen Therapie" wird es in einem Online-Vortrag am 11. Oktober um 17 Uhr mit Brigitte Böwering, stellvertretende Leiterin des Brustzentrums, geben. Anmelden kannst du dich unter 0261-4991024 oder unter veranstaltung@gk.de.

Am 12. Oktober werden um 17 Uhr in einer Telefonaktion Breast Care Nurses des GK Mittlrhein am Telefon Interessierte rund um Klinik und Krankheit beraten. Weitere Informationen gibt es unter veranstaltungen@gk.de beziehungsweise unter der Nummer 0261-4991024.

Info-Veranstaltungen und Online-Seminare geben Auskunft für Betroffene und Angehörige

Mit einer onkologischen Trainingstherapie (OTT) geht es am 13. Oktober 2022 um 17 Uhr weiter. Die Infoveranstaltung findet mit Pia Rogalsky vom Therapiezentrum am Katholischen Klinikum Koblenz und Daniela Romanazzi, Psychoonkologin am Katholischen Klinikum Koblenz, statt. Infos und anmelden kannst du dich unter der Nummer 0261-4969296 und unter p.rogalsky@kk-km.de.

"Nicht erkrankt und doch betroffen" heißt ein (Online-)Seminar für Angehörige von Krebspatienten. Darin sollen am 13. Oktober von 18 bis 19 Uhr Herausforderungen für Angehörige von Krebspatient*innen thematisiert werden. Das Seminar soll im Informations- und Beratungszentrum Koblenz der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz in der Löhrstraße 119 stattfinden oder per ZOOM, sollte es wegen der Corona-Zahlen nötig sein. Eine Anmeldung ist unter 0173-8599098 oder unter info@angehoerige-krebs.de möglich.

Mehrwert des Paddelns bei und nach Brustkrebs und Schnupper-Paddeln

Weiter geht es am 14. Oktober 2022 um 18 Uhr mit einem Vortrag mit Christine Amrhein, Heilpraktikerin und Sport-Health-Balance Trainer, zu den Mehrwerten des Paddelns bei und nach Brustkrebs. Stattfinden soll die Veranstaltung im Veranstaltungsraum der Barmer-Geschäftsstelle Koblenz. Informationen gibt es unter pinkpaddler-koblenz@web.de.

Zum Schnupper-Paddeln wird am 16. Oktober um 14 Uhr auf dem Vereinsgelände des Post-SV eingeladen. Denn laut Experten kann Paddeln die Folgen einer Brustkrebs-Behandlung wie etwa die Bildung von Lymphödemen reduzieren und trägt nebenbei noch zu mehr Energie und Lebensfreude bei. "Paddeln gegen Brustkrebs" ist eine weltweite Bewegung, von der es seit Oktober 2021 auch in Koblenz ein Team gibt. Es nennt sich Team Pink Power Kowelenz. "Steig zu uns in's Boot und werde Teil unserer starken Gemeinschaft!", ruft die Gruppe zur Teilnahme auf. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 0176-41674216 oder unter pinkpaddler-koblenz@web.de.

Stärkungs- und Kennenlerntag bei "koblenz wird pink"

Am 18. Oktober gibt es dann bei "Koblenz wird pink" einen Stärkungs- und Kennenlerntag, der von 11.30 bis 15.30 Uhr gehen wird. Die Infoveranstaltung läuft in Zusammenarbeit mit der Mittelrhein-Klinik Boppard-Bad Salzig und der Frauenselbsthilfe Krebs - Gruppe Koblenz sowie der SHG Angehörige bei Krebs. Infos und anmelden kannst du dich unter dagmar.hilbig@drv-rlp.de.

Was die plastische Chirurgie bei Brustkrebs leisten kann, darüber informiert am 19. Oktober um 17 Uhr in einem Online-Vortrag anlässlich des BRA-Day (Breast Reconstruction Awareness Day) Dr. Nina Kauer, Leitende Oberärztin der Klinik für Plastische Chirurgie. Anmelden kannst du dich unter veranstaltung@gk.de.

Resilienz - das Geheimnis der inneren Stärke

Am 24. Oktober um 18 Uhr gibt es ein Seminar mit Andrea Göbel im Katholischen Klinikum Koblenz zur Selbstuntersuchung der Brust. Anmelden kannst du dich unter info@frauenselbsthilfe-koblenz.de oder unter 02622-9753884.

Wer mit dem Begriff Resilienz noch nichts anfangen kann, sollte bei diesem Vortrag nicht fehlen. Hertha Gienke, Psychoonkologin am GK-Mittelrhein, informiert am 25. Oktober um 17 Uhr im Veranstaltungsraum der Barmer-Geschäftsstelle Koblenz. Anmelden kannst du dich unter veranstaltungen@gk.de.

"Brustkrebs - und dann?" - Neue Therapieansätze im Vortrag mit Dr. Arno Franzen

"Brustkrebs - und dann" fragt die (Online-)Diskussion und der Austausch zu privaten, sozialen und beruflichen Folgen mit Dr. Jan-Dünnebacke, Chefarzt für Gynäkologie und Gerti Kunz, Psychoonkologin der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz sowie Monika Fischbach von der Frauenselbsthilfe Krebs Gruppe Koblenz. Anmelden kannst du dich unter f.hellmann@kk-km.de oder unter der Nummer 02614-964210.

Am 26. Oktober gibt es um 17 Uhr dann einen Vortrag zu "Update 2022: Neue Therapieansätze bei Brustkrebs" mit Dr. Arno Franzen, unter anderem Leiter des Brustzentrums und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Anmelden kannst du dich unter der Nummer 0261-4991024 und unter veranstaltungen@gk.de.

Die letzte Veranstaltung findet am 27. Oktober um 18 Uhr statt. Sie behandelt in einem Workshop die Frage nach komplementären Ansätzen bei Brustkrebs. Der Workshop geht auf unterschiedliche Methoden von ganzheitlichen, wirksamkeitsgeprüften komplementären und erfahrungsmedizinischen Ansätzen ein. Stattfinden soll der Workshop an der DRK-Begegnungsstätte an der Liebfrauenkirche 20 in Koblenz. Anmelden kannst du dich unter der Nummer 0173-8599098 und unter tg@dr-thomas-gronau.de.