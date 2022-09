Neueröffnung: "Cinnamood" bietet verschiedene gefüllte und getoppte Zimtschnecken an

Koblenz ist bald um eine Besonderheit reicher: Bei "Cinnamood" kannst du in die bunte Welt der Zimtschnecken eintauchen und dir aus einem großen Angebot eine Kreation aussuchen. Unternehmer Patrick Köllner erzählt im Gespräch mit inRLP.de, was er an Koblenz so besonders findet und worauf sich rheinland-pfälzische Gebäckliebhaber*innen freuen können.

"Cinnamood" in Koblenz: "Ich fand das Konzept so super, dass ich mein ganzes Hab und Gut investiert habe"

Eigentlich ist Patrick Köllner aus Köln Maler- und Lackierermeister sowie "Öko-Handwerker". Mit seinem Unternehmen pflanzt er für jedes Projekt am Ende des Jahres einen Baum und arbeitet an ökologischen Produkten. Bei Renovierungsarbeiten im "Cinnamood" in Köln lernte er den Laden kennen und war begeistert: "Ich fand das Konzept so super, dass ich mein ganzes Hab und Gut investiert habe, um einen Laden in Koblenz zu eröffnen."

"Koblenz hat mir schon immer gut gefallen", so der Unternehmer. Aber natürlich spielten auch unternehmerische Überlegungen bei der Wahl des Standorts eine Rolle. So ist die Kaufkraft in der rheinland-pfälzischen Stadt beinahe so groß wie in der Metropole Köln, aber auch die geografische Lage spielte natürlich eine große Rolle. Koblenz sei für ihn wie "eine Millionenstadt, nur in schön." Die vielen Studierenden und Tourist*innen hatten ihn in seiner Entscheidung zusätzlich bestärkt.

"Cinnamood" findest du in der Münzstraße 10, direkt am Münzplatz in der idyllischen Koblenzer Altstadt. Ab Oktober kannst du dich hier für einen gemütlichen Spaziergang an der Mosel oder ein Picknick in den Rheinanlagen mit leckeren Zimtschnecken ausstatten.

Eröffnung im Oktober: "Cinnamood" überzeugt mit einer vielfältigen Speisekarte

Neben der großen Auswahl an begehrten Rolls erwartet dich in dem neuen Zimtschnecken-Laden der "coolste und leckerste Kaffee, auch in den neuesten Varianten". Das Sortiment reicht von der klassischen Zimtschnecke mit Zimtfüllung und Frosting, der "Classic Roll", über eine bunte Auswahl an "Special Rolls" bis hin zu den sogenannten "Next Level Rolls".

Das süße Gebäck wird beispielsweise mit einer Nutella-, Haselnuss-, Kokos- oder Spekulatiuscreme gefüllt und mit weiteren Leckereien getoppt. Patrick Köllner bestätigt inRLP.de gegenüber, dass Qualität bei der Produktion eine sehr große Rolle spielt. "Wir arbeiten nur mit vernünftigen Produkten. Dafür ist Cinnamood bekannt".

Eröffnen wird der Laden im Franchisekonzept entweder am Samstag (8. Oktober 2022) oder am Samstag (15. Oktober 2022). Dafür ist ein großes Event mit DJ, Foto-Leinwand und regionalen Influencer*innen geplant. "Ich hab Angst, dass der Platz nicht langt", meint der Unternehmer, der der Eröffnung sehnlichst entgegenfiebert.