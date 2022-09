Erst kürzlich bekanntgewordene Polizeihubschrauber-Videos von der dramatischen Flutnacht im Ahrtal haben in Rheinland-Pfalz für Aufregung gesorgt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz sieht Klärungsbedarf, was mit den Aufnahmen geschah. Inwiefern die Ermittlungen der Behörde womöglich ausgeweitet werden müssten, werde geprüft, sagte Oberstaatsanwalt Dietmar Moll am Dienstag. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums hielt das Polizeipräsidium Koblenz die Videos wohl nicht für ausschlaggebend zur Einschätzung der Lage.

Minister Roger Lewentz (SPD) hatte die Filme aus der Flutnacht im Juli 2021 nach eigener Darstellung erstmals am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtags gesehen. Zwei Videos waren dort hinter verschlossener Tür gezeigt worden. Dem Vernehmen nach sollen sie bedrückende Szenen von Menschen in Not zeigen, und zwar zwischen 22.15 und 22.42 Uhr - viele der mindestens 134 Todesopfer im Ahrtal starben erst spät in der Nacht.

Polizeihubschrauber-Videos von der dramatischen Flutnacht im Ahrtal - "Total wirres Geschehen"

Der Mainzer CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte mit Blick auf den Verbleib der Videos ein "total wirres Geschehen". Es stelle sich die Frage, "ob bewusst brisantes Material dem Ausschuss vorenthalten wurde". Die Videos seien ein Schlüsselbeweis für die Flutnacht, "weil sie ein klares Lagebild dokumentieren".

Eine Live-Übertragung aus dem Hubschrauber habe vor allem aufgrund der Wetterlage nicht funktioniert, teilte das Ministerium mit. Die Beobachtungen und Fotos der Hubschrauberstaffel seien aber an das Präsidium und das Lagezentrum im Ministerium übermittelt worden und in die Lagebewertung eingeflossen. Nach aktuellem Stand gehe "insbesondere das Polizeipräsidium Koblenz davon aus, dass im Polizeipräsidium Koblenz entschieden wurde, dass die Videodaten am Morgen keinen entscheidenden Beitrag mehr zur Lagebewältigung/-einschätzung leisten konnten".

Die Filmaufnahmen seien nach dem Flug auf einem USB-Stick gesichert worden. Das Polizeipräsidium Koblenz habe den Stick - nach aktuellem Wissensstand - nicht bei der Hubschrauberstaffel abgeholt, und diese habe das auch nicht in ihren Akten vermerkt.

Die Filme müssten analysiert und die Ergebnisse abgeglichen werden

Oberstaatsanwalt Moll teilte mit, dass seine Behörde am Dienstag sieben angeforderte Videos von der Polizei bekommen habe. Die Filme müssten analysiert und mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen abgeglichen werden. Zudem seien die näheren Umstände von Auftrag, Entstehung, Kenntnisnahmen, Auswertung und Verbleib der Polizeivideos zu klären.

Die Behörde ermittelt seit mehr als einem Jahr gegen den ehemaligen Ahrweiler-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und einen weiteren Verdächtigen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Pföhler wies die Vorwürfe zurück. Es geht um die Frage, ob sich Behörden zu spät um die Rettung von Menschen gekümmert haben.

Redaktion mit dpa