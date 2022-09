" Frittenwerk" kommt nach Koblenz und ist somit nach Mainz der zweite Standort in Rheinland-Pfalz

Die Düsseldorfer Pommesmanufaktur "Frittenwerk" kommt nach Koblenz. Die Eröffnungsfeier der insgesamt 28. Filiale in Deutschland und der zweiten in Rheinland-Pfalz findet am Mittwoch (14. September 2022) statt. Im "Frittenwerk" dürfen sich die Gäste auf eine riesige Auswahl an Fritten-Kreationen freuen, die von Pommes mit verschiedenen Toppings bis hin zum kanadischen Nationalgericht "Poutine" reichen.

Eröffnungsfeier des "Frittenwerk" in Koblenz am 14. September 2022

Die offizielle Eröffnung der neuen "Frittenwerk"-Filiale in Koblenz in einem der historischen "Vier Türme" auf der Marktstraße findet am14. September 2022 statt. Die Franchise-Kette gab kürzlich den Termin in einem Instagram-Post bekannt.

Die Baustelle habe die Gründer zwar vor einigen Herausforderungen gestellt. Die ursprüngliche Eröffnung war im April dieses Jahres geplant, jedoch kam laut Instagram-Post des Restaurants "in letzter Sekunde mal wieder was dazwischen".

Der Store habe auf einer Fläche von 150 m² etwa 64 Sitzplätze. Mit einer gemütlichen Sonnenterrasse, direkt auf der Marktstraße, bietet es Platz für weitere 25 Gäste. Die Restaurantfläche sei zwar recht schmal, biete aber in der Tiefe viele kleine und gemütliche Sitznischen. Genauer Standort des "Frittenwerk" in Koblenz wird die Marktstraße 1 sein. Auch ein Abholservice wird dann zum Angebot gehören.

Koblenz als Standort des 28. "Frittenwerk" in Deutschland

Die Chance, mit dem 28. "Frittenwerk"- Restaurant in Deutschland in das Gebäude an den Vier Türmen mit der wunderschönen Ecklage zu ziehen, hätte man sich nicht entgehen lassen können, so der Sprecher der Pommesmanufaktur. Der malerische Standort im historischen Fachwerkhaus inmitten der Altstadt passe hervorragend zum lebendigen Konzept.

Die "Frittenwerk"-Gründer seien ständig auf der Suche nach attraktiven Standorten in ganz Deutschland, die zum Publikum passen. Koblenz habe sich als Universitätsstadt und auch, mit seiner historischen Altstadt als Touristenmagnet in Rheinland-Pfalz perfekt angeboten.

Im "Frittenwerk" trifft Kanada auf Koblenz

Im "Frittenwerk "gibt es, wie der Name schon sagt, Fritten. Doch wer Pommes mit Ketchup und Mayo erwartet, liegt falsch. Neben dem kanadischen Nationalgericht "Poutine", also Pommes mit Bratensauce und schmelzendem Käse, findet man hier auch Chili Cheese Fries, Guacamole und Pulled Pork oder Schawarma auf der Karte.

Daneben bietet das "Frittenwerk" eine Menge an Veggie-Gerichte. Etwa 70 Prozent aller Bestellungen seien momentan vegetarisch oder vegan. Zum nachhaltigen Konzept der Pommesmanufaktur gehört auch die umweltbewusste und nachhaltige Esskultur. Mit dem Verzicht auf Plastik oder biologisch abbaubaren Verpackungen, Tüten und Besteck werde viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Preislich gesehen ist im "Frittenwerk" für jeden Geldbeutel etwas dabei. Eine klassische Portion Pommes bekommt man bereits ab 2,90 Euro. Für Fritten mit ausgefallenen Toppings muss man mit 6 bis 9 Euro auch nicht allzu weit in die Tasche greifen.