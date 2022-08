Strom- und Gaspreise steigen: Handel ist zum Energiesparen gezwungen

Ganz Deutschland ist zum Energiesparen aufgerufen. Angesichts dieser Herausforderung und der in die Höhe schnellenden Strom- und Gaspreise steht auch der Handel vor einer noch nie da gewesenen Aufgabe. Reagiert wird nicht nur mit einer Reduzierung der Beleuchtung, in ersten Kaufhäusern werden zudem bereits Rolltreppen abgestellt, um Energie zu sparen. Ist das auch in Koblenz denkbar? inRLP.de hat nachgefragt.

Energiesicherungsgesetz der Bundesregierung: Ausschalten der Außenbeleuchtung vorgesehen

Gas und Strom wird immer teurer. Um die Kosten für die Energieträger zu senken, setzen die Einzelhändler*innen auf verschiedene Sparmaßnahmen. Die sollen bereits vor Beginn der Winterzeit, am 1. Oktober in Kraft treten. Verbraucher*innen müssen sich somit schon in wenigen Wochen auf Veränderungen einstellen und das deutschlandweit, also auch in Rheinland-Pfalz.

Zu den Sparmaßnahmen gehört beispielsweise das Ausschalten der Außenbeleuchtung. Diese soll künftig nur während der Öffnungszeiten leuchten dürfen. Gleiches gilt für Werbetafeln und die Beleuchtung von Parkplatzflächen.

Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich sogar um Verordnungen der Bundesregierung. Sie sind Teil eines Energiesicherungsgesetzes. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass die Versorgungssicherheit auch im Krisenfall noch gewährleistet werden kann.

Abstellen der Rolltreppen: Müssen Koblenzer*innen bald Treppen steigen?

Doch dabei soll es nicht bleiben: Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen erste Geschäfte bereits jetzt ihre Rolltreppen abstellen, um Energie zu sparen: "Im Bereich Beleuchtung und Rolltreppen sparen wir bereits Strom durch Ausschalten und Stilllegung, wo es möglich ist – ohne die Kunden zu beeinträchtigen", so Miguel Müllenbach, Geschäftsführer von Galeria-Karstadt-Kaufhof.

Müssen auch die Koblenzer*innen schon bald Treppen steigen? "Natürlich gehen wir sehr sensibel vor, um Ressourcen zu schonen", sagte hierzu ein Sprecher des Löhr-Centers auf Nachfrage von inRLP.de. "Um möglichst energiesparend zu sein, wurden die Fahrtreppen im Löhr-Center optimiert", sie würden später ein- und früher ausgeschaltet werden. So solle eine "bedarfsgerechte Nutzung" sichergestellt werden.

"Ein komplettes Ausschalten der Anlagen ist zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht vorgesehen", beruhigt der Sprecher des Einkaufzentrums. Ähnlich ist die Situation im Forum Mittelrhein: "Soweit ich weiß, ist es nicht geplant, die Rolltreppen abzustellen", so eine Sprecherin des Centers.