Von Donnerstag (1. September 2022) bis Sonntag (4. September 2022) ist in der Stadt zwischen Mosel und Rhein einiges geboten. Das beliebte Kaiserfestival kann endlich wieder stattfinden, nachdem es zwei Jahre lang wegen Corona pausieren musste. Dich erwartet ein buntes Programm an verschiedenen Musikgenres.

Kaiserfestival in Koblenz: Diese Acts treten direkt am Deutschen Eck auf

Bereits am Donnerstag (1. September 2022) gibt sich der Rheinland-Pfälzer Mark Forster die Ehre und spielt eine Zusatzshow seiner aktuellen Tour "Liebe". Am Folgetag findet dann das ursprünglich für 2020 geplante Konzert statt. Beide Auftritte sind Open-Air Veranstaltungen und beginnen um 20 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr.

Am Samstag (03. September 2022) gastieren gleich mehrere Acts der 1990er-Jahre im Rahmen der Veranstaltung "Die 90er live" in der ehrwürdigen Location, in der Mosel und Rhein zusammenfließen. Bands wie "Caught in the Act", "Captain Jack", "2 Unlimited" und "Las Ketchup" dürften mit ihren kultigen Hits die Besucher*innen mitreißen. Die Tickets für die Mega-Open-Air 90er Party kosten 40 Euro, los geht es bereits um 15 Uhr.

Sonntags heißt es dann "Leinen los, volle Fahrt Santiano!". Die Seemans-Folk Band begeistert schon seit Jahren mit ihrem Shanty-Rock einige Musikliebhaber*innen. Ihr Konzert am Deutschen Eck in Koblenz beginnt um 19.00 Uhr, der Einlass startet schon um 16.30 Uhr.