Die rheinland-pfälzischen Feuerwehren waren in den vergangenen Wochen schwer mit Wald-, Feld- und Wiesenbränden beschäftigt. Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit und dem ausbleibenden Regen war die Zahl der Einsätze wegen Flächenbränden enorm hoch. Aber nicht nur die Kräfte der Feuerwehr, sondern auch viele Landwirt*innen waren bei den Löscharbeiten beteiligt, wofür ihnen Michael Horper, der Präsident des Bauern und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. (BMV), dankt.

Bauern- und Winzerverband in Koblenz: Landwirte und Feuerwehren arbeiten häufig Hand in Hand

Gerade auf unwegsamen Gelände und in den schwer zugänglichen Regionen ist die Versorgung mit genügend Löschwasser für die Feuerwehr häufig ein Problem. Hinzu kommen die ausgetrockneten Flüsse, die eine Entnahme des Wassers zur Brandbekämpfung unmöglich machen. Auch fehle es an funktionsfähigen Löschteichen, so der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V.

Bei diesem logistischen Problem kommen den freiwilligen und Berufsfeuerwehren häufig Landwirt*innen mit größeren Geräten zur Hilfe: Dadurch, dass die landwirtschaftlich Beschäftigten die Versorgung mit Löschwasser durch spezielle Zwischenspeicher sicherstellten, konnten die Feuerwehrkräfte sich auf die Brandbekämpfung selbst konzentrieren. In vielen Ortschaften hat die Feuerwehr sogar extra Abkommen mit landwirtschaftlichen Betrieben, die geeignete Gerätschaften zur Unterstützung der Löscharbeiten haben.

Nicht selten dauern die Einsätze trotz der guten Zusammenarbeit oft mehrere Stunden an. Die geleistete Arbeit konnte bislang größere Schäden, besonders Personenschäden, verhindern. Die Landwirt*innen sind dabei nicht nur an dem Schutz ihrer eigenen Flächen interessiert, sondern engagieren sich auch zum Wohle der Allgemeinheit. Gerade weil das gegenwärtige Jahr wegen des Klimas nicht einfach für sie war, dankt der Präsident des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V., Michael Horper, ihnen einmal mehr: „Es ist vorbildlich, wenn die Landwirte die Feuerwehr auf diese Weise unterstützen, um die Ausbreitung größerer Brände zu vermeiden“.