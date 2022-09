Koblenz vor 47 Minuten

Entlastungen

"Die Entfernungspauschale muss ab dem ersten Kilometer greifen": Der ADAC Mittelrhein fordert Entlastungen für Pkw-Pendler

Nachdem die Ampel-Koalition am Sonntag (4. September 2022) einen Nachfolger für das bundesweit gültige 9-Euro-Ticket ankündigte, ergreift der ADAC Mittelrhein in Koblenz am Montag (5. September 2022) Partei für die Pendler aus ländlichen Regionen. Sie seien auf das Auto angewiesen und sollten ebenfalls entlastet werden.