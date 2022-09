SchlängelMarkt vom 16. bis 18. September 2022 in Koblenz

Es ist wieder Zeit für den SchlängelMarkt! Das beliebte Koblenzer Stadtfest findet in diesem Jahr bereits zum 44. Mal statt und verspricht wie immer beste Unterhaltung. Auch deshalb werden vom 16. bis 18. September über 100.000 Besucher*innen in der Innenstadt erwartet.

Los geht das festliche Treiben am Freitag (16. September 2022) auf der Café Einstein Bühne auf dem Jesuitenplatz. Um 17 Uhr wird dort Oberbürgermeister David Langner erwartet, der den SchlängelMarkt mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Im Anschluss daran wird mit Musik, Moderation und Gewinnspielen für die Unterhaltung der Besucher*innen gesorgt.

Überhaupt bietet das Festprogramm jede Menge musikalische Unterhaltung. So werden auf mehreren Bühnen verschiedene DJs auflegen sowie Musiker*innen und Bands mit ihren Auftritten für Stimmung sorgen. Von 80er und 90er Jahre Hits bis hin zu Classic Rock, Pop, Funk, Soul und den aktuellen Charts ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Zudem sind auch regionale Radiosender wie Antenne Koblenz am Start. Bei großen Frühshoppen am Plan begrüßt etwa Moderator Max Demann am Sonntag (18. September 2022) ab 11:00 Uhr prominente Gäste aus dem regionalen Sport.

Buntes Programm mit zahlreichen Highlights

Genuss, Wein und Musik ist samstags und sonntags beim Burgunderfest in der Oberen Löhr geboten. Dort soll die Französische Lebensart gefeiert werden. Es wird verschiedene Markt- und Food-Stände mit Köstlichkeiten, die nicht nur aus Frankreich stammen, sowie den kultigen Obere-Löhr-Weinstand geben. Die familien- und inhabergeführten Geschäfte aus der Straße präsentieren an den Festtagen ihre Produkte zum Anfassen und Ausprobieren. Außerdem werden Bücher nach Gewicht verkauft.

Ein Highlight stellt zudem der durch das Bündnis Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz (BKrlp) organisierte Kunsthandwerkmarkt auf dem Schlossvorplatz des Kurfürstlichen Schlosses dar. Dort wird die Vielfalt der gestalterischen Möglichkeiten an zahlreichen Ständen präsentiert. Auch der Wochenmarkt mit Produkten aus der Region findet zum SchlängelMarkt am Samstag (17. September) und Sonntag (18. September) statt.

Weitere Highlights, die die Besucher*innen erwarten, sind unter anderem die Ausstellung der Koblenzer Autohäuser, die parallel stattfindenden Veranstaltungen Koblenzer Weinfest an der Liebfrauenkirche und "Halb so Wild Open Air" auf dem Josef-Görres-Platz. Außerdem gibt es das Kinderfest auf dem Münzplatz und vieles mehr. Das gesamte Programm zum Fest ist online ersichtlich.

Kostenloser Eintritt mit Möglichkeit zum Kulturbeitrag

Der Eintritt zum SchlängelMarkt ist frei. Es besteht jedoch die Möglichkeit zur Leistung eines Kulturbeitrags über den Koblenz-Becher beziehungsweise das Koblenz-Weinglas. Die Kosten liegen bei drei Euro und sind einmal, beim Kauf eines Getränks zu entrichten. Der Becher kann an den Getränkeständen gegen einen Wertcoin eingetauscht werden.

Damit alle den SchlängelMarkt problemlos erreichen können, richtet die koveb am Sonntag (18. September 2022) zwischen 12 Uhr und 19 Uhr einen P+R-Verkehr ein. Die P+R-Busse bedienen die Haltestellen Kurt-Schumacher-Brücke Metternich (P1), Kurt-Schumacher-Brücke Moselweiß (P2), Peter-Klöckner-Straße (P3), Ludwig-Erhard-Straße (P4) und Löhr Center.

Bedingt durch das Fest werden in der Innenstadt einige Straßen gesperrt. Die Busse der koveb-Linie 9 müssen aus diesem Grund umgeleitet werden.