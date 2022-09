Ein 21-jähriger Mann wird vermisst

Die Kriminalinspektion Landau gibt bekannt, dass der 21-jährige Jannik Joswieg aktuell vermisst wird. Seit dem 31. August 2022 fehlt jeder Kontakt zu dem Mann. Er hatte besonders viel Kontakt nach Birkweiler und Landau. Zuletzt wurde der junge Mann in Klingenmünster gesehen. Er ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Polizei Landau.

Jannik Joswieg (21) wird gesucht - wurde zuletzt in Klingenmünster gesehen

Bisher konnte Jannik Joswieg durch polizeilichen Maßnahmen nicht gefunden werden. Der Aufenthaltsort ist noch unbekannt, so dass nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

So sieht die Personenbeschreibung von Jannik Joswieg aus:

Er ist zirka 165 cm groß

Er hat eine schlanke Statur

Er hat dunkle Haare

Er trägt vorzugsweise dunkle Kleidung und weiße Sportschuhe.

Hier stellt die Polizei Landau ein Foto des Vermissten zur Verfügung und bittet Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Jannik Joswieg geben können, sich zu melden.

Die Hinweise nehmen die Kriminalinspektion und die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 oder der E-Mail-Adresse pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Auch in jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gemeldet werden.