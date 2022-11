Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) führen dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge insbesondere bei Kleinkindern vermehrt zu Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen. In den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, heißt es im RKI-Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie von Donnerstagabend. Der Kinder-Intensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur zur Entwicklung bei Kleinkindern: "Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben."

Was aber ist das RS-Virus? Generell kann man in jedem Alter an dem Erreger erkranken. Jedoch kann er vor allem für Säuglinge und Kleinkinder zum Risiko werden - und gerade bei ihnen gilt das RS-Virus weltweit als häufigster Auslöser von akuten Atemwegserkrankungen. So reichen die Krankheitsverläufe in dieser Altersgruppe von einer einfachen Atemwegsinfektion bis hin zu schweren Erkrankungen und sogar zum Tod.

"Werte gehen senkrecht nach oben" - Wie erkenne ich das RS-Virus?

Die Symptome sind Grippe-typisch: Husten, Schnupfen und Fieber - in schwereren Fällen dann Bronchitis und sogar Lungenentzündung. Eine RSV-Infektion kann man nur schwer von einer harmlosen Erkältung oder einer "klassischen" Grippe unterscheiden. Klarheit bringt da meist ein PCR-Test beim Kinderarzt. Anzeichen für das RS-Virus gibt es aber dennoch, vor allem, wenn sich der Zustand des Kindes verschlimmert. So sind ein schweres, rasselndes Atmen und Fieber sowie eine trockene, blasse Haut ein häufiger Hinweis auf RSV, bei den Kleinsten kommt meist noch eine eingefallene Fontanelle dazu.

Zu Risikopatienten zählt das RKI zum Beispiel Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen. "Für diese Kinder ist das Virus vor allem in den ersten drei Lebensmonaten gefährlich, weil ihre Lunge unter Umständen noch angeschlagen ist", so der Kinderarzt Uwe Büsching gegenüber der Bild-Zeitung. Das Robert-Koch-Institut warnt aber auch Erwachsene davor, zu leichtfertig mit dem Virus umzugehen. Denn generell können Menschen mit Immunschwäche oder unterdrücktem Immunsystem eine starke Reaktion auf den Erreger entwickeln.

Einen Impfstoff gegen RSV gibt es derzeit nicht. Kinder können jedoch passiv immunisiert werden, indem ihnen Antikörper gespritzt werden - dies wirkt dann ungefähr 20 Tage lang. Diese Methode ist aber sehr teuer und wird bei generell gesunden Kindern in der Regel nicht angewendet. Nach Recherchen der Bild kostet eine Spritze je nach Körpergewicht und Dosis zwischen 700 und 2000 Euro.

Die RSV-Welle tobt - was hat das mit Corona zu tun?

Warum schlägt das RS-Virus aber gerade jetzt so extrem zu? Eigentlich ist RSV sehr weit verbreitet. Beim RKI heißt es unter Berufung auf Schätzungen, dass RSV-Atemwegserkrankungen weltweit mit einer Inzidenz von 48,5 Fällen und 5,6 schweren Fällen pro 1000 Kinder im ersten Lebensjahr vorkommen. Innerhalb des ersten Lebensjahres hätten normalerweise 50 bis 70 Prozent und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres nahezu alle Kinder mindestens eine Infektion mit RSV durchgemacht. Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen waren viele solche Infektionen allerdings zeitweise ausgeblieben.

Gerade das ist der springende Punkt - und auch der Grund, warum derzeit gerade so viele Kinder im Alter von einem und zwei Jahren erkranken. Denn deren Immunsystem ist laut dem Kinderarzt Uwe Büsching nicht auf die Virenlast "trainiert". Anders hingegen ältere Kinder, die schon früh Kontakt zu dem Erreger hatten.

Das Ergebnis der derzeitigen Welle ist dramatisch: In mehreren Bundesländern, darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, gebe es schon jetzt kaum ein freies Kinderbett in Kliniken mehr, sagte Florian Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und Oberarzt im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Er sprach von "Katastrophenzuständen" - Familien mit kranken Kindern müssten teils in der Notaufnahme auf einer Pritsche schlafen. Das sei für Deutschland ein Armutszeugnis. Viele betroffene Kinder seien schwer krank und müssten beatmet werden.

"Müssen auf Pritschen schlafen" - Dramatische Situation in den Kinderkliniken

Zur Situation in der Kinderintensivmedizin will die Divi kommende Woche in Hamburg neue Zahlen - und damit einhergehende Forderungen und Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Versorgung schwerstkranker Kinder - vorstellen. "Wir werden diesen Winter nicht mehr alle versorgen können. Die Kollegen landauf, landab wissen nicht, wohin mit unseren kleinen Patienten", sagte Hoffmann. Strukturen zur Bewältigung der Situation seien nicht vorhanden und die vorhandenen Register zur Bettensituation aus Zeitmangel oft nicht aktuell. "Wir müssten nun eigentlich Notfall-Mechanismen aktivieren, zum Beispiel Pflegepersonal aus der Erwachsenenmedizin hinzuziehen."

