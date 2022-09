Emotionaler Facebook-Beitrag der Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V.

Bei streunenden Katzen nicht einfach wegschauen

nicht einfach wegschauen Etwa zwei Millionen Straßenkatzen in Deutschland

Auch wenn man sie eher aus südeuropäischen Urlaubsländer kennt - Streunerkatzen gibt es auch in Deutschland. Und oft geht es alles andere als gut. Warum genau deshalb nicht einfach weggeschaut werden sollte, zeigt jetzt ein emotionaler Facebook-Beitrag der Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V.

Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V.: Streunende Katzen brauchen Hilfe

Der Beitrag widmet sich einem etwa 10-jährigen Kater, den die Katzenschutzfreunde liebevoll Caruso nennen. Leider konnten sie dem Vierbeiner nicht mehr helfen, sondern nur noch von einem Tierarzt erlösen lassen. In Konsequenz daraus ermahnen sie nun ihre Facebook-Follower*innen, denn das Schicksal des Katers ist kein Einzelfall.

Caruso war ein Streuner, dem viel zu lange niemand geholfen hat. "Der lebt hier schon seit Jahren so" und "Der braucht keine Hilfe" seien Aussagen, die die Katzenschutzfreunde immer wieder zu hören bekommen, wenn es um Streunerkatzen geht.

Im Fall von Caruso und vielen anderen streunender Katzen stimmen die so aber nicht, denn oft gehe es den Tieren alles andere als gut und sie seien sehr wohl auf Hilfe angewiesen. So sei auch Carusos Allgemeinzustand, als er zu den Tierschützer*innen kam, schon so schlecht gewesen, dass ihm nicht mehr zu helfen war. "Wir sind wirklich sehr traurig, dass wir nicht frühzeitiger helfen konnten", schreiben die Katzenschutzfreunde bedauernd.

Nicht mehr wegschauen "zum Schutz aller Katzen"

Streunerkatzen hätten oft gesundheitliche Probleme, seien verwahrlost und von Parasiten befallen. Damit würden sie auch ein Gesundheitsrisiko für Freigänger darstellen, die sie mit verschiedenen Krankheiten anstecken können.

"Sie sind zudem in den meisten Fällen unkastriert und es bildet sich eine Kette unkontrollierter Vermehrung", berichtet der Verein vom Leid der Straßenkatzen. Laut Angaben des Deutschen Tierschutzbund e.V. gibt es davon etwa zwei Millionen in Deutschland.

"Seid daher bitte aufmerksam und schaut nicht weg, wenn ihr in Dorf oder Stadt eine vermeintlich streunende herrenlose Katze seht. Meldet sie einem der bei euch umliegenden Tierschutzvereine und helft damit, das Katzenleid zu verringern", rufen die Katzenschutzfreunde, "zum Schutz aller Katzen" auf.