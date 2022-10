Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V.: Appell an alle Tierliebhaber*in mit Katzenmamas

Katzenmutter direkt nach der Geburt Freigang gewähren

Babykitten müssen im Tierheim aufgepäppelt werden

Endlich bringt eine Katzenmutter ihre Kätzchen zur Welt. Doch dann verschwindet sie nach dem Freigang und kommt nicht mehr nach Hause. Was passiert dann mit Babykitten, wenn sich die Mutter nicht mehr kümmern kann und die Besitzer*innen mit der doppelten Belastung womöglich überfordert sind? Über das emotionale Thema berichten die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. in einem Facebook-Post.

Babykitten werden von Katzenschutzfreunden aufgepäppelt: "Sie sind sehr schwach"

Die Besitzer*innen einer Mutterkatze haben Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. berichtet, dass das Muttertier nach einem Freigang nicht mehr nach Hause kam. Sie hofften, dass die Katzenmutter zu ihren Kätzchen zurückkehren würde. Aber am Ende haben die Besitzer*innen zu lange gewartet, bevor sie die Katzenschutzfreunde mitteilten, dass die Kätzchen nicht richtig versorgt wurden. Das wurde einem Katzenkind zum Verhängnis.

Trotz sofortiger Übernahme der fünf Kitten von einer versierten Pflegestelle starb ein Kleines wegen einer Unterkühlung sofort. Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. haben das verstorbene Tier Simon getauft und er wurde würdevoll beerdigt. Zwei der Kleinen trinken Fläschchen, die anderen zwei bekommen stündlich tröpfchenweise Aufzuchtmilch mit einer Pipette eingeflößt.

Derzeit sind die übrigen Kitten noch sehr schwach. Zum Glück waren im vergangenen Jahr durch einen Aufruf bei Facebook, Spenden für einen Inkubator eingegangen. Dieser ermöglicht jetzt den vier kleinen Wesen die gleichmäßige Wärme, die sie brauchen.

"Lasst die Mutterkatze bitte nicht mehr in den Freigang"

Damit dies so wenig wie möglich passiert, haben Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V. ein großes Anliegen an die Menschen mit Katzenmamas. "Sollte eine Katze werfen und ihre Kitten säugen, lasst die Mutterkatze bitte nicht mehr in den Freigang, bis die Kitten selbstständig fressen. Es kann draußen immer etwas mit ihr passieren."

Wenn Katzenbesitzer*innen merken, dass die Katzenkinder länger alleine sind oder nicht richtig versorgt werden, sollen sie sich an Tierheime oder andere Tierschutzeinrichtungen wenden. "Lieber einmal zu viel anrufen, als das Nachsehen zu haben", mahnen die Katzenschutzfreunde

Vorschaubild: © Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel e.V.