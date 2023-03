Update vom 12.03.2023,16 Uhr: Verdächtiger nach Geiselnahme in U-Haft

Die Mitarbeiter der Apotheke fegen Glassplitter auf und räumen Medikamente wieder ein. Kunden können am Samstag sogar schon wieder Arzneimittel abholen - allerdings nur durch eine Nebentür. Der Haupteingang ist noch mit Brettern verschlossen. Hier, in einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt, hatte sich am Freitagabend eine stundenlange Geiselnahme abgespielt.

Ein 20-Jähriger hatte mehrere Menschen in seiner Gewalt und bedrohte sie mit einer geladenen Schreckschusspistole. Schließlich erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte. Alle Geiseln und der Täter blieben körperlich unverletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den 20 Jahre alten Verdächtigen wegen des Vorwurfs der Geiselnahme. Der polizeibekannte Deutsche kam in Untersuchungshaft.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei bislang keine Angaben zu den Forderungen des Geiselnehmers, etwa zu Lösegeld. Die Ermittlungen liefen. Ob sich der Mann vor dem Haftrichter zu seinen Beweggründen geäußert hat, gaben die Ermittler nicht bekannt. Laut Medienberichten soll der 20-Jährige sieben Millionen Euro gefordert haben. Das sagte der Besitzer der Apotheke, Patrick Kwik, den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) und dem Sender RTL. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu den Berichten äußern.

Kwik war demnach selbst eine der Geiseln. Er sagte der Zeitung, der Beschuldigte habe bei dem Überfall eine Pistole gezückt, einmal in die Luft geschossen und alle Leute im Laden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Dass der 20-Jährige eine Schreckschusspistole hatte, konnte zu diesem Zeitpunkt laut Kwik niemand ahnen. Der Apotheker war nach eigenen Angaben nicht im Sichtfeld des Täters und konnte deshalb unbemerkt nach draußen gelangen.

Karlsruhe: Geiselnehmer habe "teilweise schlechtes Gewissen gehabt"

Während der Geiselnahme habe er teilweise ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er seinen Mitarbeitern nach seiner Flucht nicht mehr helfen konnte. So habe er aber die Polizei mit wichtigen Informationen zur Situation im Gebäude versorgen können, sagte er den BNN. Er frage sich, warum sich der Verdächtige ausgerechnet seine Apotheke ausgesucht habe. "Als ob wir so viel Geld da hätten", sagte Kwik dem Sender und bezeichnete den mutmaßlichen Täter im RTL-Interview als "Spinner".

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll der Beschuldigte drei Menschen mit der Schreckschusswaffe bedroht und sie aus dem Verkaufsraum in einen Nebenraum der Apotheke geschickt haben. Dort hielt er sie fest. Weitere acht Menschen konnten sich im hinteren Bereich der Apotheke verstecken. Unter den Geiseln waren nach Angaben eines Polizeisprechers Kunden und Mitarbeiter der Apotheke.

Die Tat hatte am Freitag gegen 16.30 Uhr begonnen. Ein Polizeisprecher sagte, aus der Apotheke seien mehrere Notrufe eingegangen und nur zwei Minuten später seien erste Polizisten am Tatort gewesen. Die Beamten sperrten das Gebiet daraufhin weiträumig ab und versuchten, Kontakt zu dem Geiselnehmer aufzunehmen. Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage zwei Abendveranstaltungen ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert waren betroffen. Nach fast fünf Stunden, gegen 21.10 Uhr, stürmten Spezialkräfte die Apotheke und beendeten die Geiselnahme.

Der mutmaßliche Täter wurde überwältigt und festgenommen. Dabei stellten die Beamten die Schreckschusspistole sicher. Der Beschuldigte war kein Unbekannter für die Polizei: Er sei in der Vergangenheit unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann keinen Komplizen hatte. Der anfängliche Verdacht, er könne eine Mittäterin gehabt haben, habe sich nicht bestätigt: "Der 20-Jährige hat allein agiert", sagte ein Sprecher. Für die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Nach Angaben des Innenministeriums waren bei der Geiselnahme 350 Kräfte im Einsatz - neben Polizisten des Präsidiums Karlsruhe eine Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mannheim, eine Beratergruppe des Landeskriminalamtes und Spezialkräfte. "Den Menschen, die sich stundenlang in der Gewalt des Geiselnehmers befanden, wünsche ich, dass sie keine psychischen Folgen davontragen werden und das Geschehene schnell verarbeiten können", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) nach Angaben einer Sprecherin. Er dankte den Einsatzkräften für ihren umsichtigen Einsatz, der Schlimmeres verhindert habe.

Auch der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) wandte sich schon kurz nach dem Einsatz an die Helfer und sagte: "Die Einsatzkräfte haben das Leben der Geiseln geschützt. Es macht mich tief betroffen, dass es in unserer Mitte solch eine Tat gab." Allen befreiten Geiseln wünsche er, dass sie die schrecklichen Erlebnisse bald hinter sich lassen könnten. Die Geiseln hätten nach der Rettung umgehend Hilfsangebote bekommen, auch ein Notfallseelsorger sei da gewesen. Ein Polizeisprecher sagte: "Man mag sich nur am Rande vorstellen können, wie es den Menschen geht, die sich über mehrere Stunden in dieser Ausnahmesituation befanden."

Update vom 11.03.2023, 11.25 Uhr: Ermittlungen nach Geiselnahme in Karlsruher Apotheke

Nach der stundenlangen Geiselnahme in einer Apotheke in der Karlsruher Innenstadt laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Ein polizeibekannter 20-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei am Freitag elf Geiseln in seiner Gewalt - fast fünf Stunden lang. Schließlich erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle Geiseln und auch der Täter körperlich unverletzt.

Gegen eine zweite Person «wird die Täterschaft noch ermittelt», hieß es am späten Abend von der Polizei. Es werde der Frage nachgegangen, ob es sich bei einer der Geiseln womöglich um eine Mittäterin des Festgenommenen handeln könnte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. So wollte die Polizei zunächst auch keine Angaben über mögliche Forderungen, etwa zu Lösegeld, des Geiselnehmers machen.

Die Geiselnahme begann gegen 16.30 Uhr, die Einsatzkräfte hatten sehr schnell Kontakt "in die Apotheke hinein", wie es hieß. Sie sperrten das Gebiet weiträumig ab. Nach fast fünf Stunden, gegen 21.10 Uhr, stürmten Spezialkräfte die Apotheke und beendeten die Geiselnahme.

Karlsruhe: Geiselnehmer überwältigt und festgenommen

Der Geiselnehmer wurde überwältigt und festgenommen. Der deutsche Beschuldigte ist den Angaben zufolge bereits polizeibekannt. Er habe in der Vergangenheit unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten Strafanzeigen bekommen.

Augenzeugen hatten kurz vor der Beendigung der Geiselnahme von zwei lauten Knallgeräuschen berichtet, Polizisten seien auf die Apotheke zugelaufen. Auch nach der Festnahme durchsuchten Polizisten das Gebäude - um sicherzustellen, dass sich nicht noch ein weiterer Täter versteckt, wie der Sprecher schilderte.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Einschätzung der Einsatzkräfte nicht. Trotzdem rief die Polizei die Menschen dazu auf, das Einsatzgebiet zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Für Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine Schule zum Unterkommen geöffnet.

Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe auf Anfrage.

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigte sich erschüttert über die Geiselnahme und erleichtert über deren Ende. "Es macht mich tief betroffen, dass es in unserer Mitte solch eine Tat gab", sagte der SPD-Politiker am Abend. Zugleich betonte er: "Karlsruhe ist erleichtert, dass diese gefährliche Situation unblutig beendet wurde." Er dankte im Namen der Stadt den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Sie hätten das Leben der Geiseln geschützt. Mentrup wünschte den befreiten Geiseln, "dass sie die schrecklichen Erlebnisse bald hinter sich lassen können".

Erstmeldung vom 10.03.2023, 20.15 Uhr: Mutmaßliche Geiselnahme in Karlsruher Apotheke - Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Stundenlang hält eine Geiselnahme in einer Apotheke die Stadt Karlsruhe in Atem. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, zieht auch noch am Freitagabend immer mehr Einsatzkräfte zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Ein oder mehrere Täter nehmen in einer Apotheke mitten in der Innenstadt mindestens eine Geisel. Der oder die Täter haben mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Nach jetzigen Erkenntnissen seien alle körperlich unverletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend (10.03.2023).

Man stehe in Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Trotzdem rief die Polizei die Menschen dazu auf, das Einsatzgebiet zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Für Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine Schule zum Unterkommen geöffnet. Alle, die wegen der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause könnten, hätten die Möglichkeit in die Nebeniusschule zu gehen, teilte die Polizei mit.

Geiselnahme in Karlsruhe: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt von Karlsruhe, an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Auf der Straße waren zahlreiche Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdienst zu sehen. Die Karlsruher Messe sagte wegen der Lage zwei Abendveranstaltungen kurzfristig ab. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage.

Sie gehe davon aus, dass das Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei, diese fasst mehrere Tausend Menschen. Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1000 verkauften Tickets aus. Für die Besucher sei momentan ohnehin kein Durchkommen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe dem Einsatzort liegt, den die Polizei großräumig abgesperrt hat.

Der prominente Hundetrainer Rütter rief seine Fans dazu auf, nicht zu einer mit ihm für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe dem Einsatzort zu kommen. "Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet", sagte Rütter in einem auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video. "Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe."