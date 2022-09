Der Mordprozess wird am Montag ( 19. September 2022) ab 11.00 Uhr fortgesetzt

fortgesetzt Das Gericht prüft sorgfältig die Hintergründe der Gewalttat

Die Aussage des Nebenangeklagten könnte mehr Licht ins Dunkel bringen

Der Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel in der Pfalz wird an diesem Montag (19. September 2022) ab 11.00 Uhr vor dem Landgericht Kaiserslautern fortgesetzt. Mit Spannung wird erwartet, ob der Nebenangeklagte sein Schweigen in der Verhandlung bricht.

Polizistenmord-Prozess in Kaiserslautern: Wird der 33-Jährige weiterhin schweigen?

Der 33-jährige Nebenangeklagte hatte zwar kurz nach seiner Festnahme ausgesagt, schweigt jedoch seit Prozessbeginn. Das könnte sich heute ändern: Seinem Verteidiger zufolge ist der Mann jetzt bereit, auf schriftlich eingereichte Fragen des Gerichts zu antworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte Strafvereitelung vor - er habe beim Verwischen der Spuren geholfen.

Der Hauptangeklagte in dem Ende Juni begonnenen Prozess ist ein 39-jähriger Mann. Er soll eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren fünf Jahre älteren Kollegen, die beide aus dem Saarland kamen, bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erschossen haben.

Die Anklage geht davon aus, dass der Mann Jagdwilderei vertuschen wollte. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen. Die beiden Männer waren kurz nach der Tat im Saarland festgenommen worden.