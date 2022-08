Kaiserslautern vor 1 Stunde

Blaulicht

Pkw kracht in drei Fahnenmasten und eine Ampel: Der 18-jährige Fahrer wird leicht verletzt

In Kaiserslautern ereignete sich in der Berliner Straße am Sonntagabend (28. August 2022) ein Verkehrsunfall. Nachdem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, kollidierte er mit drei Fahnenmasten und einer Ampel.