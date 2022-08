Zum dritten Mal: Mark Forsters Konzert im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ist verschoben

Schlechte Neuigkeiten für Fans von Mark Forster: Das Stadionkonzert des Musikers, das am Samstag (24. September 2022) im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern stattfinden sollte, muss erneut verschoben werden, und zwar um ganze neun Monate. Neuer Termin ist der 24. Juni 2023.

Rechtfertigung in einem Video: Deshalb muss Forsters Konzert in Kaiserslautern verschoben werden

Über die Verschiebung des Konzerts hat Forster seine Fans selbst in Kenntnis gesetzt. "Mein großer Traum, das Stadion-Konzert auf dem Betze in Kaiserslautern, muss noch einmal verschoben werden", schreibt der "The Voice of Germany"-Coach auf seinen Social Media Kanälen.

In einem knapp vierminütigen Video erklärt Forster außerdem die Gründe für die Konzertverschiebung. Es ist übrigens nicht die erste - bereits zwei Mal war das Konzert in der Vergangenheit wegen der Coronapandemie verschoben worden. Diesmal ist es aber nicht Corona, das dem Musiker und seinen Fans einen Strich durch die Rechnung macht. "Der Grund sind auch nicht zu wenig verkaufte Tickets", erklärt er. Stattdessen müsse das Konzert wegen des Stadionrasens verschoben werden.

Dabei gehe es um die Bespielbarkeit des Rasens für den FC Kaiserslautern in der zweiten Liga. Denn durch den Aufstieg des Fußballvereins hätten sich neue Terminkonstellationen ergeben, wodurch eine Kollision des Spielplans mit dem Konzert nicht mehr auszuschließen sei.

Mark Forster: "Es tut mir unendlich leid"

Der Termin im nächsten Jahr liegt in der Fußballsommerpause. "Das ist ein sicherer Termin", verspricht Mark Forster. Auch für den 24. September will sich der Kaiserslauterer "etwas überlegen" und in der Stadt sein. "Es tut mir unendlich leid. So, so, so, so leid für mich, meine Crew, meine Band und vor allem für euch", entschuldigt sich Mark Forster für die erneute Terminänderung.

Doch er sei nicht bereit, aufzugeben: "Wir wollen dieses Konzert spielen." Die Stadt, der FCK, alle würden dieses Vorhaben unterstützen. Forster selbst am allermeisten. "Wir sehen uns im Jahr 2023, hoffe ich", so der Musiker.

Trotz der Erklärungsversuche des Musikers ist die Enttäuschung über die Konzertverschiebung bei vielen Fans groß. Einige von ihnen wollen ihre Tickets sogar zurückgeben. Vor allem die kleinen Fans verstehen die Welt nicht mehr. "Der Junior ist mega enttäuscht, das wäre sein erstes Konzert gewesen", schreibt eine Mutter unter Forsters Facebook-Post. Es gibt aber auch Fans, die sich verständnisvoll zeigen. Ein User weist unterdessen darauf hin, dass Mark Forsters Konzert nicht das Erste ist, dass wegen eines Fußrollrasens verschoben werden muss. Dasselbe Schicksal habe einst auch Elton John in Aalen getroffen.

Unmut auf Facebook: "Der hat doch 'nen Knall"

Doch nicht nur unter Forsters Video äußern zahlreiche Menschen Unverständnis und Enttäuschung. Auf Facebook sorgt die inzwischen dritte Verschiebung des Konzerts vor allem für eins: Unmut.

"Der hat doch 'nen Knall", schreibt eine von ihnen auf Facebook. Ihr scheint die Lust auf das Konzert vergangen zu sein und damit ist sie nicht allein. "Mir kommen die Tränen. Lieber Mark Forster, für die dritte Absage habe ich nun wirklich kein Verständnis mehr. Spielen Sie doch dort, wo sie möchte, meine Familie und ich werden getrost auf Sie verzichten können", adressiert ein Familienvater seinen Kommentar an Mark Forster.

Andere wiederum nehmen das Ersatztermin-Chaos mit Humor. So verlinkt etwa eine Userin ihre Freundin und schreibt: "Gut, dass wir im Vorfeld Sitzplätze genommen haben. Als ob wir's gewusst hätten, dass wir locker auf die Sechzig zugehen, wenn's mit dem Verschieben so weiter geht." Diese reagiert darauf und verspricht zum Konzert Rheumasalbe und Sitzkissen mitzubringen.