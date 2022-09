Neues Projekt in Kaiserslautern: Stadt erprobt Pfandringe an Abfallbehältern

Pfandringe testweise an drei Standorten angebracht

angebracht Bisher nur ernüchternder Erfolg

An drei Standorten in der Innenstadt will die Stadt Kaiserslautern bis Ende des Jahres sogenannte Pfandringe erproben. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen an Mülleimern, an denen Menschen ihre Pfandflaschen und -dosen abstellen können. Dies soll etwa Leergutsammler*innen helfen. Erste Erfahrungen des städtischen Entsorgungsbetriebs fallen jedoch ernüchternd aus.

Pfandringe an Abfallbehältern in Kaiserslautern: Drei Standorte in der Innenstadt

Besagte Pfandringe werden an drei Standorten in der Innenstadt an öffentlichen Pfandbehältern montiert. Diese befinden sich laut Angaben der Stadt an der Ersatzbushaltestelle Martin-Luther-Straße, vor der Adlerapotheke und in der Fackelstraße gegenüber des Einkaufzentrums "K in Lautern".

Die Ringe bieten Abstellöffnungen für jeweils sechs Pfandflaschen oder -dosen. Auf diese Weise haben Leergutssammler*innen die Möglichkeit, direkt an die leeren Trinkbehälter zu gelangen und müssen nicht länger in den Abfalleimern wühlen. Seitdem die Ringe angebracht wurden, konnte der städtische Entsorgungsbetrieb bereits erste Erfahrungen mit dem neuen Konzept sammeln. Diese fielen jedoch eher ernüchternd aus.

Damit sich das ändert, soll nun nachgebessert werden. "Um mehr auf den Zweck der Pfandringe hinzuweisen, haben wir jetzt Aufkleber auf den Abfallbehältern angebracht", erläutert SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Hiermit werde eine Anregung aus dem Werkausschuss aufgegriffen. Ziel der Nachbesserungen ist es, die Akzeptanz und Nutzung der Ringe bei den Passant*innen zu erhöhen.

Recycling fördern und Leergutssammler*innen unterstützen

"Mithilfe der Pfandringe sollen Flaschen und Dosen mit Pfand nicht einfach in den Restmüll gegeben, sondern wiederverwendet werden," begründet Bürgermeisterin Beate Kimmel das Pilotprojekt. "Darüber hinaus bleibt es bedürftigen Menschen erspart, in öffentlichen Müllbehältern suchen zu müssen, um sich über Pfand ein wenig Geld zu verdienen."

Müll hat keinen Platz in den Pfandringen. Andrea Buchloh-Adler appelliert deshalb an die Bürger*innen dort keinen abzulegen. "Unsere Straßenreinigung hat sonst einen zusätzlichen Reinigungsaufwand, der vermeidbar ist", gibt sie hierzu zu bedenken.

In zahlreichen anderen deutschen Städten sind Pfandringe bereits zu einem festen Bestandteil des Stadtbilds geworden. So etwa auch im rheinland-pfälzischen Koblenz.