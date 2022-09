Energiesparmaßnahmen in Kaiserslauterns Einkaufszentrum " K in Lautern "

Durch entsprechende Verordnungen der Bundesregierung ist der Handel in ganz Deutschland zum Energiesparen angehalten. Einige Händler*innen setzen jedoch noch einen drauf und wollen durch zusätzliche Maßnahmen mehr Energie einsparen. Auch das "K in Lautern", Kaiserslauterns größtes Shopping-Center, hat einen entsprechenden Plan ausgearbeitet.

K in Lautern: "Zahlreiche Maßnahmen, um Energie einzusparen"

Mit knapp 100 Geschäften und Gastronomiebetrieben verspricht das "K in Lautern" ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Doch Einkaufszentren stellen nicht nur einen angenehmen Zeitvertreib dar, sie sind auch echte Energiefresser. Aktuell wird in Kaiserslautern aber gespart.

"Bereits seit Monaten setzen wir zahlreiche Maßnahmen um, um Energie einzusparen", erklärt eine Sprecherin des Centers. Zu diesen würden eine Reduzierung der Kühlung und Beleuchtung sowie das Abschalten der Brunnenanlage und der Centerlogos an den Fassaden gehören.

Daneben setze das Center-Management sämtliche Vorgaben der Regierung um. "Mieter-Werbeanlagen in der Mall werden eigenverantwortlich von den Mietpartnern ebenfalls zu den vorgegebenen Zeiten aus- beziehungsweise angeschaltet", erklärt die Sprecherin weiter.

Einsparungen bei den Rolltreppen: Werden die Anlagen abgestellt?

In den kommenden Wochen sollen die Energiesparmaßnahmen fortgesetzt und ergänzt werden: "Für den Winter sehen wir eine reduzierte Beheizung des Objektes vor. Des Weiteren werden beispielsweise in den kommenden Wochen und Monaten die Leuchtmittel im Center auf LED umgestellt."

In den letzten Wochen haben Nachrichten, wonach in einzelnen Kaufhäusern Rolltreppen abgestellt wurden, teils große Wellen geschlagen. Tatsächlich plant auch das Center in Kaiserslautern Einsparungen in diesem Bereich. "Eine Ausschaltung der Rolltreppen ist vorerst nicht in Planung", kann die Sprecherin jedoch beruhigen.

Stattdessen würden die Anlagen auf Sensorbetrieb beziehungsweise im Energiesparmodus laufen. "Das heißt, die Rolltreppen stehen im Standbybetrieb, bis ein Kunde die Rolltreppe betritt. Erst dann setzen sich die Rolltreppen in Bewegung", erklärt die Sprecherin.