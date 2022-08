Dem beherzten Eingreifen einer Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein Ladendieb in einer Parfümerie in der Innenstadt von Kaiserslautern leer ausging, berichtet die örtliche Polizei. Wie die Frau am Mittwochmittag (17. August 2022) bei der Polizei anzeigte, sei sie gegen 12.30 Uhr im Geschäft in der Fackelstraße auf einen Mann aufmerksam geworden, der "lange Finger" machen wollte.

Als der Unbekannte sich ein hochwertiges Parfüm griff und den Laden verlassen wollte, ohne dafür zu bezahlen, habe sie sich ihm in den Weg gestellt. Der 30-Jährigen sei es gelungen, dem Mann die Flasche mit dem Duftwasser wieder abzunehmen - der Dieb konnte jedoch unerkannt entkommen.

Nach versuchtem Diebstahl in Kaiserslautern: So sieht der Täter aus

Bei dem Täter handele es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,70 Meter groß und schmal sei. Er sei bekleidet gewesen mit einer dunkelblauen Jeans, kariertem Hemd und habe eine Basecap getragen.

Zeugen, denen der Unbekannte in der Fackelstraße aufgefallen ist, oder die gesehen haben, wohin er lief, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei, oder unter der Durchwahl -2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden.