Update vom 31.12.2022, 12 Uhr: Temperaturrekorde werden wohl "pulverisiert" - neueste Prognose

Mit bis zu 20 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an diesem Silvester Rekordtemperaturen. Bisherige Höchstmarken würden mit ziemlicher Sicherheit «pulverisiert», teilte die Behörde am Samstag in Offenbach mit.

"Der letzte Tag dieses Jahres wird sicherlich in Erinnerung bleiben - zumindest was das Wetter angeht", sagte Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale. Es sei "außergewöhnlich mild". Schon am Samstagmorgen zeigten manche Stationsthermometer entlang des Rheins 17 Grad. "Im Südwesten sowie mit Föhnunterstützung auch in Alpennähe sind bis zu 20 Grad, am Oberrhein sogar bis zu 22 Grad drin", sagte der Meteorologe voraus.

An Silvester bis zu 22 Grad, um Mitternacht noch zwischen 10 und 15 Grad

"An vielen Stationen werden damit die bisherigen Silvesterrekorde in Sachen Höchsttemperatur wahrscheinlich nicht einfach nur überschritten, sondern regelrecht pulverisiert", teilte der DWD am Samstag mit. Mancher Monatsrekord wurde bereits übertroffen: An der Wetterstation Köln-Bonn lag die höchste bisher im Dezember gemessene Temperatur bei 16,7 Grad - am Samstagmorgen wurden dort bereits 17,2 Grad gemessen.

Verantwortlich ist eine, so Reinartz, "stramme südwestliche Strömung, die sich zwischen zwei ausgedehnten Luftdruckzonen aufspannt". Damit wird warme Subtropikluft nach Deutschland gelenkt, die sich mithilfe des sehr lebhaften Windes nicht nur in höheren Luftschichten, sondern auch in Bodennähe bemerkbar macht. Um Mitternacht wird die Temperatur vielerorts noch zwischen 10 und 15 Grad liegen, so die Prognose.

Grillwetter zum Jahresausklang wird es zumindest im Norden und Nordwesten trotzdem nicht geben. Dort wird der Silvestertag zwar mild, aber auch ziemlich nass und ziemlich windig. Auch im Westen sowie im Bergland weht in der Nacht ein starker Wind. "Dort ist also beim Raketenstart zusätzliche Vorsicht geboten", sagte Reinartz.

Neujahr vielerorts unbeständig und grau - Sonne im Süden

"Neujahr verläuft dann im Westen, anfangs auch noch im Norden, unbeständig und grau, viel Sonnenschein gibt es dagegen im Süden", sagte der Meteorologe. Die Temperaturen steigen erneut auf ungewöhnlich milde 13 bis 18 Grad. Am Oberrhein sind sogar noch einmal 20 Grad möglich. Der Wind bleibt lebhaft, weht aber bei weitem nicht mehr so stark wie am Samstag.

"Am Montag wird es dann insgesamt wechselhafter und von Nordwesten her allmählich kühler", sagte Reinartz. Am Dienstag sind wohl nicht mal mehr 10 Grad als Höchstwert drin. In der Nacht zum Mittwoch reicht es örtlich dann sogar für leichten Frost. Die weitere Woche bleibt unbeständig, windig - vielleicht sogar zeitweise stürmisch - und weiterhin sehr mild. "Ein neuerlicher Wintereinbruch ist nicht in Sicht."

Andere Experten gehen davon aus, dass es bereits am nächsten Wochenende wieder winterlich in Deutschland zugehen könnte - mehr Informationen dazu in der ursprünglichen Meldung.

Ursprüngliche Meldung: An Silvester bis zu 22 Grad - kommt danach der Kälteeinbruch?

Im T-Shirt auf Terrasse stehen, vielleicht noch den Grill anschmeißen und das Silvesterfeuerwerk genießen: So könnte es tatsächlich aussehen an Silvester 2022 in Deutschland. Denn stellenweise wird die 20-Grad-Marke geknackt, im Süden werden 22 Grad erreicht. Im Süden und in der Mitte Deutschlands eignet sich der Silvestertag vor den Feierlichkeiten zum neuen Jahr für einen Spaziergang. Bis zu den nördlichen Mittelgebirgsrändern werde es zunehmend niederschlagsfrei und es lockere auf, sagt der Deutsche Wetterdienst vorher.

Im Südwesten und an den Alpen sei es zeitweise sonnig. "Silvester wird dabei ungewöhnlich mild: 15 bis 22 Grad werden in der Mitte und im Süden erwartet, 9 bis 17 Grad im Norden", schreibt die dpa unter Berufung auf die offizielle Prognose des DWD. Aber aufgepasst: In ganz Deutschland wird es zum Jahreswechsel windig. Im Norden und in Berglagen werden sogar schwere Sturmböen erwartet.

"Der letzte Tag des Jahres könnte einer wärmsten 31. Dezember aller Zeiten werden", sagt der Klimatologe Karsten Brand gegenüber der Bild-Zeitung. Das bestätigt auch der Meteorologe Dominik Jung von q.met: "Die berechneten Spitzenwerte für diesen Tag liegen bei knapp 21 Grad am Oberrhein. So einen hohen Wert gab es an Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 noch nie." Sogar um Mitternacht rechnen die Wettermodelle noch mit 10 bis 16 Grad. Für das Rekordjahr 2022 sei das jedoch ein passender Abschluss, so Jung. Es war so warm und sonnig wie noch nie seit 1881.

Über 20 Grad an Silvester? Warme Luft sorgt für frühlingshaftes Wetter zum Jahresabschluss

Grund für den Frühlings-Silvester ist warme Luft, die von Spanien und Südfrankreich zu uns weht. Die wird ausgerechnet von dem tödlichen Wintersturm in den USA angetrieben. Wie Jung erklärt, hat sich die eisige Luft bis auf den Nordatlantik geschoben und sorgt nun für ordentliche Tiefdruckaktivität. Diese Tiefs ziehen verstärkt in Richtung Europa und bringen auf ihrer Vorderseite warme Luftmassen mit. Das sorgt nicht nur am Oberrhein für milde Temperaturen. "Meistens reicht die Spanne von 9 bis 19 Grad", prognostizieren die Wetterexperten von wetter.de und schicken hinterher: "Ohne Wind könnte man fast baden".

Da liegt aber der Hund begraben. Örtlich wird es zwar sehr warm zum Jahreswechsel, gemütlich muss es aber nicht unbedingt werden. Laut wetter.de ist von Westen bis Norden Regen angesagt. Und auch für die, die sich im Süden über einen trockenen Rutsch ins neue Jahr freuen, gibt es einen Wermutstropfen: In ganz Deutschland wird es ordentlich windig.

"Es ist weiterhin windig mit starken bis stürmischen Böen, auf dem Brocken orkanartige Böen", sehen die Meteorologen von wetter.de für Silvester voraus. So manchem könnte das auch das lang ersehnte Silvesterfeuerwerk vermiesen. "Bei einem Sturm sollte man kein Höhen-Feuerwerk zünden. Stattdessen nur Bodenfeuerwerk von ein bis zwei Metern Höhe", rät der Pyrotechniker Marcel Filz bei der Bild. Bei starkem Wind können Raketen und Funken auf Menschen und Gebäude geblasen werden und die Folgen wären fatal.

Kälteeinbruch nach Silvester: Am kommenden Wochenende kann es schneien

Aber: Bleibt uns der Frühling im neuen Jahr auch erhalten? Laut wetter.de ist es zumindest an Neujahr unverändert warm. Schon am Montag könnte aber eine Abkühlung ins Haus stehen, mit maximal 14 Grad Celsius. Und nur eine Woche nach Silvester zeigen die Wettermodelle wieder neue Kaltluft für Deutschland an, so Dominik Jung. Dann kann es wieder bis in die tiefen Lagen Schnee geben. "Der Winter ist noch lange nicht fertig. Laut Kalender hat er ja gerade erst angefangen", sagt der Wetterexperte.

