Dringender Aufruf in Ingelheim : Typisierung für zweifache Mutter

Das Leben ist unberechenbar, besonders wenn es um die Gesundheit geht. Die einzige Chance für die zweifache Mutter, um zu überleben, ist eine Stammzelltransplantation. Doch trotz fieberhafter Suche gibt es bisher keinen passenden Stammzellspender oder eine Stammzellspenderin. Die Kolleg*innen der 40-Jährigen aus dem Rewe-Center in Ingelheim haben einen dringenden Aufruf zur Typisierung gestartet.

Wo ist der genetische Zwilling der zweifachen Mutter? Kollegen aus dem Rewe-Center wollen helfen

Für Menschen mit Leukämie eine*n passende*n Lebensretter*in zu finden, ist vergleichbar mit der Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Grund dafür sind die sogenannten genetischen Gewebemerkmale, die in unzähligen Varianten vorkommen. Um schnellstmöglich einen genetischen Zwilling finden, der ihr helfen kann, organisieren ihre Kolleg*innen gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung eine Typisierungsaktion: am Samstag, 24. September, von 12 bis 17 Uhr, am Haupteingang des Rewe-Centers Ingelheim, Neue Mitte.

Allgemein, aber besonders für den Aufruf in Ingelheim gilt: Je mehr Menschen sich in die Datei der Stefan-Morsch-Stiftung aufnehmen lassen, umso besser stehen die Chancen, dass für Betroffene wie die 40-jährige Mitarbeiterin ein ‚Volltreffer‘ gefunden wird. "Wir haben Angst um unsere Kollegin", erklärt Sarah Roth aus dem Rewe-Team. "Wir möchten sie und ihre Familie mit dem Aufruf unterstützen."

Die Aufnahme als potenzielle*r Stammzellspender*in ist schnell und unkompliziert, wie die Stefan-Morsch-Stiftung erklärt: Wer sich registrieren möchte, füllt vor Ort eine Einverständniserklärung aus und gibt eine Speichelprobe ab. Aufnehmen lassen kann sich jede*r gesunde Erwachsene von 18 bis 40 Jahre kostenlos aufnehmen lassen.

Für alle bis 55 Jahre übernimmt der Rewe-Markt Markus Brzezina in Ingelheim die anfallenden Registrierungskosten. Mit dem Einverständnis der Sorgeberechtigten können sich auch Minderjährige ab 16 Jahren typisieren lassen.

"Vielleicht bist genau du es, der oder die helfen kann!"

Die Typisierung ist die Voraussetzung dafür, dass ein*e geeignete*r Stammzellspender*in gefunden werden kann. "Komm vorbei und lass dich bei der Stiftung aufnehmen, registrieren. Vielleicht bist genau du es, der oder die helfen kann!“, bittet Rewe-Team aus Ingelheim.

Wer sich nicht typisieren lassen darf oder möchte, kann mit einer Geldspende trotzdem helfen: Zum Beispiel um Betroffene und ihre Familien zu unterstützen, die aufgrund der Erkrankung in eine finanzielle Notlage gekommen sind.