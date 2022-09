23-Jähriger in Ingelheim bewusstlos geschlagen

Mann verlor das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht

und wurde ins Krankenhaus gebracht Polizei sucht nach Hinweisen zur Tat

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. September 2022) kommt es in der Bahnhofstraße in Ober-Ingelheim zu einer Schlägerei. Der 23-Jährige aus Ingelheim war mit ein paar Freunden vom Rotweinfest unterwegs nach Hause. In der Bahnhofstraße begegnet die Gruppe einer weiteren Personengruppe. Das teilt die Polizei Ingelheim mit.

Schlägerei in Ingelheim: 23-Jähriger verlor das Bewusstsein

Es kam zu Streitigkeiten, wobei ein bislang unbekannter Täter dem 23- jährigen derart ins Gesicht geschlagen hat, dass er zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Im Anschluss seien die Täter geflüchtet. Trotz unmittelbarer Fahndung wurde weder die Gruppe noch der Täter angetroffen. Der Opfer wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Von dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass er einen grauen Jogginganzug getragen haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.