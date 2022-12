Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei Kinder in Illerkirchberg bei Ulm ist eines der Mädchen gestorben. Die 14-Jährige erlag am Montag ihren schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das andere Mädchen im Alter von 13 Jahren sei schwer verletzt. Beide waren nach dem Angriff in ein Krankenhaus gekommen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Zuvor hatte ein Sprecher mitgeteilt, dass zwei Mädchen am Morgen gegen 7.30 Uhr auf der Straße in einem Wohngebiet angegriffen worden waren. Sie waren auf dem Weg in die Schule. Auf welche Weise und wo sie verletzt wurden, ließ er offen. Ob eine Waffe im Spiel war, blieb zunächst ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, wer die Rettungskräfte alarmiert hatte.

Der mutmaßliche Täter soll nach dem Angriff in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein. Die Beamten nahmen ihn sowie zwei weitere Menschen fest. Der Einsatz sei abgeschlossen. Dabei habe ein Spezialeinsatzkommando unterstützt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte der Sprecher.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald diese vorliegen.