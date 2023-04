Es ist ein krasser Vorfall, der sich am Freitagabend (28. April 2023) in Nordrhein-Westfalen ereignet hat. Laut Polizei war ein junger Autofahrer nach einem Unfall geflohen, obwohl sein Beifahrer beim Aufprall ums Leben kam und ein Kind schwer verletzt wurde.

Der Flüchtige soll, so berichtet es die Polizei, einfach in ein anderes Auto umgestiegen sein. Seitdem fehlte von ihm jede Spur - bis die Polizei den Mann finden konnte.

Update vom 29.04.2023, 17.55 Uhr: Polizei findet Flüchtigen - weiter Frau im Fokus

Mit gezielten Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats den mutmaßlichen Fahrer des Saab identifiziert. Die Recherchen der Unfallermittler ergaben, dass sich der 20-jährige Mann derzeit mit schweren Verletzungen in einer Klinik befindet. Dort wird er stationär behandelt.

Nach aktuellem Sachstand brachte ein Angehöriger den 20-Jährigen noch in der Nacht zu Samstag in ein Krankenhaus. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die zuständigen Beamten sind weiterhin mit der Aufklärung des Unfallhergangs und den anschließenden Geschehnissen am Unfallort beschäftigt.

Im Fokus der Ermittlungen steht im Zusammenhang mit dem folgenschweren Unfall auch eine junge Autofahrerin, die das verhängnisvolle Bremsmanöver verursacht haben könnte. Sie soll dem 20 Jahre alten mutmaßlichen Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Polizeibeamten gegenüber habe sie sich nicht sofort als Beteiligte zu erkennen gegeben. Daher gelte sie ebenfalls als der Unfallflucht verdächtig. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab.

Weiterhin fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem dunklen VW-Kombi. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Auto um einen Passat handelt. Hinweise zu diesem Fahrzeug und den Insassen nehmen die Beamten des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail entgegen.

Aktuell bestehen keine belastbaren Hinweise, die auf ein illegales Autorennen hindeuten.

Ursprungsmeldung vom 29.04.2023, 14.30 Uhr: Fahrer flüchtet nach Unfall - und lässt Toten und Verletzten zurück

Nach einem schweren Unfall in Hürth bei Köln ist ein Autofahrer geflohen - und hat einen ums Leben gekommenen 44-jährigen Beifahrer und einen schwer verletzten Jungen zurückgelassen. Der Fahrer, der am Freitagabend mit dem Auto gegen einen Ampelmast geschleudert war, sei Zeugen zufolge in ein anderes Auto eingestiegen und geflohen, teilten die Ermittlungsbehörden am Samstag mit.

Dem Unfall war den Angaben nach ein Bremsmanöver vorausgegangen. Dadurch habe der Autofahrer die Kontrolle verloren, das Auto sei gegen die Ampel geprallt. Der 44 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und starb noch in dem Wrack. Der 13-jährige Junge wurde von Ersthelfern schwer verletzt geborgen, wie es hieß. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Hürth bei Köln: Beifahrer stirbt, Junge verletzt - Fahrer steigt einfach in anderes Auto und flüchtet

Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer des Unfallwagens ausgestiegen und in ein anderes Auto, einen dunklen Kombi, eingestiegen sein, das von der Unfallstelle wegfuhr. In dem Fahrzeug seien weitere Insassen gewesen. Nähere Angaben dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Der unbekannte Mann soll demnach etwa 40 Jahre alt und korpulent sein. Warum er die Insassen seines Unfallwagens im Stich ließ und floh, war noch unklar.