Im Strandhotel "Wyn" auf Sylt genießt du gesunde Nordsee-Luft von einer luxuriösen Unterkunft aus

mach das beste aus deinem Sommerurlaub und zahle vier Nächte, bleibe aber fünf

ob Auspowern oder Entspannen – auf Sylt kommen alle Urlauber*innen auf ihre Kosten

Sylt ist die Perle der Nordsee schlechthin – kein Wunder, dass es jedes Jahr zahlreiche Besucher*innen an die Strände des Wattenmeers zieht. Diese kannst du jetzt von einer absoluten Traum-Unterkunft aus genießen: Dem Wyn. Strandhotel*. Profitiere jetzt von tollen Buchungs-Angeboten und spare am Preis – nicht am Luxus.

Sommerurlaub auf der Trauminsel Sylt im 4-Sterne-Strandhotel "Wyn"

Naturbelassene Sandstrände, eindrucksvolle Dünenlandschaften und eine urlaubsfreundliche Infrastruktur aus Cafés, Restaurants und Veranstaltungsprogramm – auf Sylt wird dein Sommerurlaub garantiert unvergesslich. Auf einer Fläche von circa 100 Quadratkilometern zählt die nordfriesische Insel knapp 18.000 Einwohner*innen, von denen ungefähr die Hälfte im Hauptort Westerland leben.

Vor der Westküste Dänemarks und Schleswig-Holsteins gelegen, bietet Sylt einen vierzig Kilometer langen Strand, der nicht nur zum Verweilen im Strandkorb einlädt, sondern auch Sportbegeisterte auf ihre Kosten bringt. Die Bälle geschwungen werden hier beim Tennis oder Golf und auch Radler*innen sind mit den zahlreichen Radwegen der Insel bestens bedient. Bei der Erkundung der Gegend lohnt es sich auch, die "Uwe-Düne" – den höchsten Punkt der Insel – oder die beeindruckenden Landschaftsschutzgebiete wie das Rantumbecken, in Augenschein zu nehmen. Buche jetzt deinen unvergesslichen Sommerurlaub auf Sylt* und erhalte ab vier Übernachtungen einen Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro!

Aber auch kulturell steht die Insel dem Festland in nichts nach. Das Sylt-Museum gibt spannende Einblicke in Historie, Natur und ehemaliger Bewohner*innen der Insel. Im Altfriesischen Haus, das mit seinem besonderen Reetdach bereits von Außen ein Hingucker ist, wird dargestellt, wie sich das Leben auf Sylt in der Vergangenheit gestaltete. Hinzu kommen zahlreiche Veranstaltungen über das Jahr hinweg, darunter Weinfeste, Regatten und viele musikalische Highlights.

Einblicke in das Wyn. Strandhotel auf Sylt:

Zahle nur vier Übernachtungen, aber bleibe fünf - in einem Top-Wellnesshotel direkt am Strand von Sylt

Im Wyn. Strandhotel werden deine Träume vom Sommerurlaub auf Sylt wahr. Am Brandenburger Strand gelegen bietet diese Unterkunft Zimmer mit einem atemberaubenden Meerblick und ist gleichzeitig nur einen Katzensprung vom Zentrum des Sylter Hauptortes Westerland entfernt. Unbeschwertheit und Leichtigkeit werden im Wyn. großgeschrieben. Im Inneren laden lichtdurchflutete Räume und helle Holzmöbel zum Verweilen und Entspannen ein. Unaufdringliche Farben und eine moderne Ausstattung warten auch in den Zimmern und Suiten des Etablissements auf die Gäste. Ob Auszeit zu Zweit, sportliche Action oder Mädels-Trip - unter den verschiedenen Urlaubsangeboten dieses Hotels ist auch das passende für dich dabei!*

Ein absolutes Highlight in diesem Strandhotel ist der Spa-Bereich. Vom Panorama-Pool auf der Dachetage genießt du einen fantastischen Blick auf das Meer und den Horizont. Schöpfe Kraft beim Saunieren oder im Dampfbad und tanke Energie im Fitnessstudio oder beim Yoga. Für das pure Wellness-Erlebnis sorgen Kosmetik- und Massageangebote. Genieße deine Wellness-Auszeit während deines Urlaubs im hoteleigenen Spa*.

Auch was das leibliche Wohl angeht lässt das Wyn. Strandhotel keine Wünsche offen. Beim Frühstücksbuffet startest du deinen Tag mit dem Heißgetränk deiner Wahl und stärkst dich mit verschiedenen Eierspeisen, Brot mit diversen Aufstrichen, und anderen Frühstücks-Klassikern. Während der Kaffeezeit gibt es außerdem hausgemachten Kuchen. Abends genießt du ein wechselndes Menü aus Vor-, Haupt- und Nachspeise und verköstigst je nach Wahl Fleisch, Fisch oder Vegetarisch. Je nach Wetterlage auch auf der Terrasse! Lasse dich im hauseigenen Restaurant kulinarisch verwöhnen mit den Urlaubsangeboten im Wyn. Strandhotel*.

Dein Sommerurlaub auf Sylt im Wellnesshotel

Bis zum 30.6.2023 kannst du mit dem Sommer-Urlaubsangebot im Wyn Strandhotel buchen und eine unvergessliche Zeit am Strand von Sylt erleben. Ab vier Übernachtungen in einem der gemütlichen Zimmer im Wyn* ist das Frühstück inklusive und du erhältst außerdem fünfzig Euro Guthaben für Restaurant oder Bar. Natürlich steht der auch der Zugang zum Spa-Bereich offen, in dem du von der Nutzung des Panorama-Pools, des Gyms, der Saunen und des Dampfbades profitierst.

Kontaktdaten zum Wyn. Strandhotel

Adresse: Brandenburger Straße 13, 25980 Sylt / Westerland

Telefon: +49 4651 831 0

Email: info@wyn-sylt.de

Internet: Wyn. Strandhotel*