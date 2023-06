Thüringen im Sommer: Warum der Freistaat eine Reise wert ist

Romantik und Wellness treffen auf Geschichte und einzigartiges Ambiente: Was das Hotel auf der Wartburg so besonders macht

Was das Hotel auf der Wartburg so besonders macht Wellness, kulinarische Highlights und Ausflüge vor Ort: Erlebe die Wartburg-Region

Sommerurlaub in Thüringen steht vielleicht nicht ganz oben auf der Liste deiner Reiseziele – sollte es aber. Denn das Bundesland im Herzen Deutschlands kann mit einigen Highlights punkten, die du bisher noch nicht auf dem Schirm hattest. Gerade vom benachbarten Franken aus lohnt sich aufgrund der kurzen Fahrzeit bereits ein Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende. Gerade mal um die zwei Stunden Autofahrt trennen dich von einem einmaligen Urlaubserlebnis. Mit dem 5-Sterne-Romantikhotel auf der Wartburg* möchten wir dir eine einzigartige Destination vorstellen, die ein besonderes Erlebnis zwischen kulturhistorischem Highlight und modernem Wellnesshotel anbietet.

In Thüringen kommen sowohl Kulturliebhaber*innen als auch naturverbundene Urlauber*innen voll auf ihre Kosten und das ganz ohne große Touristenmassen. Mit dem Harz im Norden, dem Thüringer Wald im Süden und dem Thüringer Becken, eine der ältesten Kulturlandschaften Deutschlands in der Mitte des Bundeslandes, gibt es viel zu entdecken. Dadurch, dass das Bundesland mit rund 16.000 Quadratkilometern zu den kleineren Ländern Deutschlands zählt, sind kurze Wege garantiert.

Als kulturelles Zentrum Thüringens gilt Weimar, das vor allem durch die traditionsreiche Bauhaus-Universität und die zahlreichen UNESCO-Welterbestätten bekannt ist. Hier erlebst du eindrucksvoll, wie lebendig Geschichte und Tradition sein können. Von Luther, Bach über Goethe hin zu Schiller wirkten viele wichtige deutsche Persönlichkeiten in Thüringen und hinterließen Einflüsse, die bis heute das Kulturbild Thüringens prägen.

Die Landeshauptstadt Erfurt ist ebenfalls einen Besuch wert. Der Dom, die Krämerbrücke oder die älteste erhaltene Synagoge Mitteleuropas sind nur einige Highlights, die du dir beim Städtetrip nicht entgehen lassen solltest. Den einzigen Nationalpark bildet der Nationalpark Hainich, der als Teil der Europäischen Buchenurwälder ins UNESCO-Welterbe aufgenommen wurde. Die Wartburg ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Thüringens und kann auf jahrhundertelange Geschichte zurückblicken.

Romantikhotel auf der Wartburg: die perfekte Unterkunft für deinen Urlaub in Thüringen

Auf über 100 Jahre Geschichte kann das 5-Sterne-Romantikhotel auf der Wartburg* zurückblicken. Seit der Eröffnung 1914 als "Gasthof für fröhliche Leut" hat sich viel getan, aber den ursprünglichen Charme als ein Ort des Wohlbehagens, der Ruhe und der Heiterkeit hat sich das Hotel bis heute bewahrt. Seit November 2014 ist das Hotel auf der Wartburg ein Mitglied der internationalen Kooperation der Romantik Hotels & Restaurants und nennt sich "Romantikhotel auf der Wartburg".

37 individuell gestaltete Hotelzimmer* wurden liebevoll in die historische Bedeutsamkeit der Wartburg eingebettet und sorgen für luxuriöses Wohlbefinden. Du hast die Wahl zwischen hochwertigen Einzelzimmern, geräumigen Doppelzimmern und besonderen Suiten. Das Hotel bietet mit "Wunderbares Wanderland", dem "Thüringen DUO" oder dem "Wartburg-Intermezzo" gleich drei attraktive Angebote* an, die sich ideal für einen abwechslungsreichen Aufenthalt im Hotel eignen. Zahlreiche Leistungen, wie z.B. einen Picknickrucksack für deine Wanderung in der Wartburgregion, eine Flasche Begrüßungssekt oder eine Besichtigung des Palais und der Lutherstube sind inkludiert. Besonderes Augenmerk solltest du auf das Angebot "Sommerzauber"* legen, hier warten 10 Prozent Ermäßigung auf die Übernachtung bei Buchung von mindestens zwei Nächten inkl. Frühstück auf dich. Die Bedingungen und Details im Überblick:

10 Prozent Ermäßigung auf die Übernachtung bei Buchung von mindestens 2 Nächten inkl. Frühstück

Kinder bis 12 Jahre reisen kostenfrei im Zimmer der Eltern

inklusive Eintritt in den Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich

Inklusive Zutritt zum Vitalbereich "Jungbrunnen"

10 Prozent Ermäßigung auf das Massageangebot

Buchungszeitraum: ab sofort bis 30.06.2023

Reisezeitraum: ab sofort bis 10.09.2023

Das Hotel auf der Wartburg lädt zum Verweilen ein:

Wellness, kulinarische Highlights und Ausflüge vor Ort: die Wartburg-Region erleben

Für die richtige Erholung und Entspannung sorgt der Vitalbereich "Jungbrunnen" - der Wellnessbereich des Hotels. Neben Fitnessgeräten gibt es hier auch eine finnische Sauna und eine Sonnenterrasse. Schlaf kann im Ruhebereich nachgeholt werden und für die richtige Erfrischung sorgt der Trinkbrunnen mit Wasser aus der Wartburg-Quelle. Eine Massage rundet deinen Wohlfühlmoment im Romantik Hotel Wartburg* noch ab!

Trotz eines traumhaften Innenbereichs und der einladenden Vitaloase im Haus, lohnt auch die Umgebung und Natur um das Urlaubsziel herum einen Besuch. Die Stadt Eisenach ist mitunter als Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach bekannt und beeindruckt mit malerischer Architektur und kulturellen und historischen Highlights. Der Thüringer Wald ist ebenso ein wunderbares Ausflugsziel in der Umgebung Eisenachs. Wandern, Radfahren oder gemütlich Spazierengehen - hier sind die Ausflügler*innen umgeben von heilsamer Natur und frischer Luft. Nur knapp 4,5 Kilometer südlich von Eisenach gibt es außerdem ein echtes Highlight zu erkunden: Das Naturdenkmal "Drachenschlucht".

Nach viel Action und Natur ist es an der Zeit, sich um das leibliche Wohl zu kümmern. Auf der Wartburg gibt es dafür diverse Optionen: Das Burgcafé "Gadem" ist die richtige Anlaufstelle für Kaffee und Kuchen. Wer es nach einem erlebnisreichen Ausflug im Wald etwas deftiger mag, der ist im Gasthof an der richtigen Adresse, denn hier gibt es echte Klassiker aus der heimischen Küche Tühringens, wie zum Beispiel Bratwurst oder Klöße. Das Restaurant "Landgrafenstube" im Romantikhotel auf der Wartburg vereint in der Küche Tradition und Moderne unter der Nutzung von überwiegend Bio- und regionalen Produkten. Erlebe einen genussreichen Abend der Kulinarik im Romantik Hotel auf der Wartburg*.

Kontaktdaten zum Romantik Hotel auf der Wartburg:

Adresse: auf der Wartburg 2, 99817 Eisenach

Telefon: +49 3691 7970

E-Mail: info@wartburghotel.de

Internet: Romantikhotel auf der Wartburg*