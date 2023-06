Wenn es um Urlaub in Deutschland geht, steht ein Ort ganz oben auf der Liste: Usedom, Deutschlands zweitgrößte Insel im nordöstlichen Zipfel des Landes. Ein Urlaubsziel der Superlative. Mit 42 Kilometern Länge besitzt die Insel den längsten Strand des Landes und den höchsten zusammenhängenden Waldbestand in Deutschland. Außerdem befindet sich hier die längste Strandpromenade Europas. Der bis zu 70 Meter breite, weiße Puderzuckersandstrand kann es laut den Einheimischen mit jeder Karibikküste locker aufnehmen. Und: Hier gibt es die meisten Sonnenstunden in Deutschland. Die Fakten sprechen für sich, sodass sich ein Urlaub auf der Insel in jedem Falle lohnt.

Aktuell bietet das 4-Sterne Kaiserhof-Hotel in Heringsdorf besondere Rabatte und Angebote auf Übernachtungen, Wellness-Angebote und vieles mehr. Das Hotel bietet über 100 Zimmer, auf sieben Etagen verteilt, sodass die Chance groß ist, einen Platz zu ergattern. Das 4-Sterne-Superior-Hotel auf der Insel Usedom* hat eine einzigartige Top-Lage, die du so kein zweites Mal in den Kaiserbädern findest. Du wohnst direkt an der Strandpromenade und ganz in der Nähe der berühmten Seebrücke – ein idealer Ausgangspunkt für erholsame Spaziergänge am weitläufigen Ostseestrand oder für unvergessliche Ausflüge ins idyllische Hinterland.

Kaiserhof-Hotel auf Usedom: 4-Sterne Luxus mit Sommerwoche

Mit einzigartigen Sandstränden, malerischen Promenaden und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten ist Usedom der ideale Ort, um dem Alltag zu entfliehen und den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Im Kaiserhof-Hotel kannst du dich jetzt über eine tolle Aktion freuen.

Buche jetzt deinen Sommerurlaub* für den Reisezeitraum bis einschließlich 30. September 2023 mit dem "7=6 Special". Heißt: Du bekommst sieben Übernachtungen, musst aber nur sechs zahlen. So bekommst du im Rahmen der Sommerwoche einen Tag geschenkt.

Diese Leistungen bekommst du im "7=6 Special" (Angebot buchbar nach Verfügbarkeit:

7 Übernachtungen, 6 zahlen: Der Kaiserhof schenkt dir eine Nacht!

Reisezeitraum bis 30.09.23, Buchungszeitraum bis 30.06.23

Nutzung der Sauna im Wellnessbereich (finnisch 90° / Farblichtsauna 70°/ Dampfbad / Klimakabine)

kostenfreier Bademantel und Saunatücher an der Rezeption

Nutzung der hauseigenen Bibliothek im Wintergarten

eine Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern in der Tiefgarage

kostenfreies WLAN in jedem Zimmer

Jetzt ein elegantes Hotelzimmer auf Usedom buchen

Das Hotel Kaiserhof Heringsdorf auf Usedom bietet dir direkt an der Ostsee 143 elegant und komfortabel eingerichtete Zimmer und Suiten auf 7 Etagen. Alle Hotelzimmer verfügen über eine kleine Sitzgruppe, Bad/WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Flachbild-TV, Radio, Minibar, Telefon, Zimmersafe sowie vielen Inklusiv-Leistungen. Auf Wunsch erhältst du auch ein Kinderbett und das passende Zubehör, verschiedene Kissen, Leihbademantel und -schuhe. Hier erhältst du eine Übersicht zu den verschiedenen Zimmer-Kategorien*.

Du hast die Wahl zwischen Einzelzimmer, Doppelzimmer und Suiten in Top-Lage direkt am Strand in Heringsdorf. Dabei bieten die meisten Zimmer Meerblick, Balkon oder eine Terrasse und enthalten zahlreiche Inklusiv-Leistungen.

Kaiserhof-Hotel: Die Wellness-Oase direkt an der Ostsee

Neben der Lage direkt am Strand und Meer bietet das Hotel Kaiserhof auch ein vielfältiges Wellness-Angebot. Dabei kannst du den Vitalgarten auf drei Etagen mit mehr als 1.700 Quadratmetern besuchen* und profitierst außerdem von den Thalasso International Anwendungen und zertifizierten Therapeuten. Aktiv entspannen kannst du beim vielfältigen Aktivprogramm, welches von Montag bis Freitag kostenfrei nutzbar ist.

Thalasso International findest du in Deutschlands Norden einmalig im Hotel Kaiserhof Heringsdorf. Das Meerwasser mit seinen wertvollen Mineralien, 80 Arten von Meeresalgen, hochkonzentrierten Mineralien, Vitaminen, Aminosäuren und Spurenelementen sowie gehaltvoller Schlick – diese Elemente bestimmen den Kern der Methode von Thalasso International. Nach individueller Beratung erfolgt eine ganzheitliche Behandlung. Alle Behandlungen haben eine hohe regenerative und heilende Wirkung auf den gesamten Organismus – kurzum: sie machen fit und vital!

Das hoteleigene Schwimmbad verfügt über eine Gegenstromanlage sowie einen integrierten Whirlpool. Ein auf dem Dach gelegener Außenpool mit Liegeterrasse erlaubt saisonal einen grandiosen Blick auf die Ostsee. Die 70 °C Farblichtsauna, eine 90 °C heiße finnische Sauna, eine Meeresklimakabine und ein Dampfbad runden das Vital-Angebot ab.

Das Kaiserhof-Hotel auf Usedom - auf diese Location darfst du dich freuen:

Den Gaumen verwöhnen lassen im Hotel Kaiserhof Heringsdorf

Im 4-Sterne-Hotel Kaiserhof auf Usedom erleben die Gäste Genuss und Vielfalt. Das Hotel auf Usedom im Kaiserbad Heringsdorf ist bekannt für seine hervorragende Küche. Du darfst dich über vielfältigen Gaumenschmaus freuen, welcher an verschiedenen Orten genossen werden kann*. Nach kurzer Reservierung kannst du im hoteleigenen Restaurant sowohl Frühstück als auch Abendessen bestellen.

Willst du deinem Aufenthalt einen ganz besonderen Akzent setzen? Dann startest du am besten mit einem reichhaltigen Frühstück im Restaurant Palmengarten. Hier kannst du auch einen kulinarischen Abend genießen, an dem auch auf individuelle Wünsche eingegangen wird. Ein weiteres Highlight stellt der Kaiser-Pub dar. Hier kannst du dich am Abend in einer charmant eingerichteten Bar mit flüssigen Leckereien verwöhnen lassen und den Tag entspannt ausklingen. Der Kaiser-Pub bietet vielfältige alkoholische und alkoholfreie Getränke, sodass keine Wünsche offen bleiben werden.

Darüber hinaus lädt der Sommergarten mit einer Dachterrasse und einem grandiosen Ausblick zur Ostsee zum Verweilen ein. Außerdem kannst du dich hier im Pool entspannen oder leckere Cocktails genießen. Für das ruhigere Gemüt lädt auch ein Wintergarten mit Kaffee- und Kuchenangeboten zum Verweilen ein.

Kontaktdaten zum Hotel Kaiserhof:

Adresse: Hotel Kaiserhof, Kulmstraße 33, 17424 Ostseebad Heringsdorf

Telefon: +49 (0) 38378 65 0

E-Mail: info@kaiserhof-usedom.de

Internet: Hotel Kaiserhof*