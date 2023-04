Hockenheim vor 51 Minuten

Verdacht eines Tötungsdeliktes

Zwei Geschwister (7, 9) tot in Wohnung entdeckt - Frau festgenommen

In Baden-Württemberg sind am Osterwochenende zwei Kinder ums Leben gekommen. Die Geschwister wurden am Ostersonntag in einer Wohnung in Hockenheim entdeckt. Eine Frau wurde festgenommen.