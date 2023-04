Update vom 13.04.2023, 17.30 Uhr: Brüder aus Hockenheim wohnten vor ihrem Tod beim Vater

Vor ihrem gewaltsamen Tod in der Hockenheimer Wohnung der Mutter haben zwei neun und sieben Jahre alte Kinder beim Vater in Mosbach in Baden-Württemberg gelebt. Dort seien sie zuletzt auch gemeldet gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Brüder hätten ihre Mutter regelmäßig besucht, sagte ein Sprecher zu gleichlautenden Medienberichten.

Die Frau wird verdächtigt, die beiden Kinder in ihrer Wohnung im rund 65 Kilometer entfernten Hockenheim umgebracht zu haben. Sie hat die Gewalttat nach Angaben der Mannheimer Staatsanwaltschaft eingeräumt.

Die Leichen waren am vergangenen Sonntag in der Wohnung gefunden worden, nachdem sich die Mutter schriftlich an das örtliche Polizeirevier gewandt und angegeben hatte, "etwas Schlimmes" getan zu haben. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Sie steht laut Staatsanwaltschaft unter Mordverdacht. Die toten Kinder waren am Dienstag obduziert worden, ein Ergebnis steht noch aus.

Update vom 11.04.2023, 12 Uhr: Mutter der getöteten Geschwister verhaftet

Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim ist Haftbefehl gegen die Mutter der sieben und neun Jahre alten Jungen erlassen worden. Die Frau stehe unter Mordverdacht, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Mannheim mit.

Die 43-Jährige war am Sonntag noch am Tatort festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich noch nicht dazu, wie die Kinder getötet wurden. Dazu solle eine Obduktion im Laufe des Dienstags Erkenntnisse bringen, sagte die Sprecherin auf Anfrage.

Unklar ist bislang auch, ob sich die tatverdächtige Frau schon zum Geschehen geäußert hat, wer in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Opfern um Brüder.

Update vom 11.04.2023, 9 Uhr: Hat die Polizei die Mutter im Verdacht?

Beim Fall der toten Geschwister in Hockenheim nahmen die Ermittler eine 43-Jährige noch am Tatort wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt fest. Bei der Frau handele es sich um die Mutter, berichtete die Bild am Montag (10. April) unter Berufung auf Mannheims Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann. Seinen Angaben nach habe sie die Polizei selbst informiert.

"Näheres zum Motiv und dem Tathergang wird derzeit noch ermittelt", berichtete die Polizei. Von Ermittlerseite war bislang lediglich von einer Angehörigen die Rede. Die Kinderleichen seien in einer Wohnung gefunden worden.

Möglicherweise könnte aber der Dienstag neue Erkenntnisse bringen. Die Leichen der Geschwister sollen dann obduziert werden, wie die Ermittler am Wochenende mitteilten. Darüber hinaus hieß es, die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim hätten die weiteren Ermittlungen gegen die 43-Jährige aufgenommen. Auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg seien involviert.

Auch in Ulm wurde am Osterwochenende ein Kind getötet: In Ulm teilten die Behörde am Abend mit, ein Mann habe sich am Ostermontag per Notruf bei der Polizei gemeldet und angegeben, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Dort wurde er daraufhin von den Beamten festgenommen.

Originalartikel vom 09.04.2023

Im baden-württembergischen Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Ostersonntag (9. April 2023) zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die Kinder waren sieben und neun Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium am Sonntagabend in Mannheim mitteilten.

Die Ermittler gehen aber nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die Kinder getötet wurden. Noch vor Ort wurde eine 43-jährige "Angehörige" wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium am Abend in Mannheim mitteilten.

Zwei tote Kinder: Polizei kennt noch keine Hintergründe zur Tat in Hockenheim

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur wollte sich die Polizei noch nicht dazu äußern, in welcher Beziehung die Frau zu den Kindern stand - also ob es die Mutter war. Die Leichen der Geschwister sollen laut Angaben am Dienstag obduziert werden. Über die Kinder wurden noch keine weiteren Details mitgeteilt.

Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim. Auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg sind demnach daran beteiligt.