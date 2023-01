Vom Altar zum Abschleppwagen: Ein Hochzeitskorso ist in Baden-Württemberg in der Nähe von Esslingen eskaliert. Mehrere Beteiligte des Korsos lieferten sich auf einer Bundesstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht Wettrennen, überholten einander und bremsten sich aus. Sechs Fahrzeuge wurden dabei am Samstag beschädigt. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 26-Jähriger überholte einen 43-Jährigen auf dem Standstreifen, beim Einscheren kollidierten die beiden Oberklasse-Wagen. Ein weiterer Korso-Fahrer stieß mit den beiden Autos zusammen. Weil die nachfolgenden Fahrzeuge wegen des Unfalls stark bremsen mussten, kam es zu weiteren Zusammenstößen von drei Autos. Der Verkehr auf der Bundesstraße musste danach für drei Stunden in eine Richtung gesperrt werden.

