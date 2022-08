Neuer Shooting-Star am Ballermann: Julian Sommer stammt aus Hausten in der Vordereifel

Ballermannstars wie Mickie Krause, Mia Julia, Ikke Hüftgold oder Melanie Müller sorgen für gute Laune an den liebsten mallorquinischen Party Hotspots der Deutschen. Doch die Ballermann-Szene hat auch einen neuen Shooting-Star: Julian Sommer aus dem Dorf Hausten (Landkreis Mayen-Koblenz) in der Vordereifel.

Von Hausten an den Ballermann: Julian Sommer lebt eine Partysänger-Karriere

Nach zwei Jahren Corona und einer damit verbundenen Zwangspause erlebt die Ballermann-Szene aktuell einen wahren Boom. So kennt den umstrittenen Partykracher "Layla" inzwischen nicht nur jede*r, der Song gilt auch als Sommerhit des Jahres. Während sich Julian Sommer 2019 noch selbst solche Songs im "Bierkönig" angehört hat, gehört er inzwischen selbst zu den aufstrebenden Talenten der Szene.

Der 24-jährige Rheinland-Pfälzer bringt seit 2020 Songs raus. Im Frühjahr dann sein bisher größter Erfolg: Sein Werk "Dicht im Flieger" wird zu einem großen Hit, der es bis auf Platz sieben der Charts schafft. Inzwischen hat er teils mehrere Auftritte am Tag, wird, wenn er von der Bühne geht, von zahlreichen Fans nach einem gemeinsamen Foto gefragt.

"Das Leben hat sich natürlich komplett geändert, von 0 auf 100", erzählt der Newcomer im Interview mit der dpa. Vor seiner Ballermann-Karriere arbeitete Sommer in einem Autohaus "Während der Pandemie waren keine Auftritte möglich, jetzt bin ich jedes Wochenende unterwegs. Das ist natürlich eine starke Umstellung. Aber es macht Mega-Spaß." 30 Live-Auftritte hat er allein in diesem Monat, vom "Bierkönig" auf Mallorca bis zur Kirmes in Herne.

"Sangria, Wodka, Wein, wir knall'n uns alles rein": Songs über Alkohol und Party

Sommer singt seine Songs live über das Playback. Wie in der Szene üblich geht darin vor allem um Alkohol und Party. So heißt es in den Songtexten zum Beispiel: "Sangria, Wodka, Wein, wir knall'n uns alles rein. Denn wir woll'n nur eins: besoffen sein."

Oft werden die Ballermanhits wegen genau solcher Texte kritisiert. Julian hat dazu eine klare Meinung: "Klar sind es oft einfache Reime, aber es geht auch um die Coolness der Texte. 'Heute geh ich saufen, morgen kann ich nicht mehr laufen', das ist halt zu simpel", sagte er der Deutschen-Presse-Agentur. Polarisierende Texte wie der von "Layla" seien nicht sein Ding, zumindest nicht aktuell: "Ich will es nicht ausschließen, dass es mal eine kreative Phase gibt, in der solche Dinge eine Rolle spielen. Aber ich habe eigentlich meinen Style gefunden, auf den ich damals selbst gerne gefeiert hätte."

Der 24-Jährige hat vergleichsweise schnell an Bekanntheit gewonnen. Doch wie empfindet er selbst seinen neuen Ruhm? "Hin und wieder würde ich selbst nochmal gern im Publikum stehen und einen trinken, aber das ist momentan halt eben nicht möglich", erklärt er.

