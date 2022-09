Alle Gruselfans und solche, die es noch werden wollen, sollten sich die "Halloween Fright Nights" im Holiday Park in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) nicht entgehen lassen. An den Samstagen im Oktober (2., 9., 16., 23. und 30. Oktober) sowie an Halloween, das in diesem Jahr am Sonntag (31. Oktober 2022) sein wird, ist der Holiday Park mitsamt seiner Horror-Häuser bis spät in die Nacht geöffnet. Neben fünf verschiedenen Scare Zones, gibt es Partystimmung mit DJs und ein großes Abschlussfeuerwerk.