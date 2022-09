Ludwig-Maier-Straße mit riesigem Loch im Asphalt

Wasserrohrbruch reißt Loch in Straße

reißt Loch in Straße Wasserversorgung von Häusern unterbrochen

Das kann man sich kaum vorstellen: Am Mittwoch (7. September 2022) kam es gegen 16 Uhr in Grünstadt zu einem Wasserrohrbruch. Durch Unterspülung des Asphalts entstanden erhebliche Beschädigungen des Straßenbelags, informiert die Polizei Neustadt an der Weinstraße.

Wasserrohrbruch in Straße in Grünstadt: Anwohner*innen ohne Wasserversorgung

Somit musste die Ludwig-Maier-Straße erst einmal für den Verkehr gesperrt werden. Die Rohrleitung wurde durch die Stadtwerke abgedreht. Die Häuser in der Ernst-Reuter-Straße können aus diesem Grund derzeit nicht mit Wasser versorgt werden.

Glücklicherweise konnten die Anwohner*innen durch die Beamt*innen informiert werden, sodass Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen verhindert werden konnten. Die Reparatur der beschädigten Wasserleitung und der Straße muss jetzt in einem nächsten Schritt in Angriff genommen werden.

Die Wasserversorgung in der Ernst-Reuter-Straße kann im Anschluss durch die Stadtwerke wieder freigegeben werden. Für den Zeitraum der Reparaturarbeiten wird die Ludwig-Maier-Straße für den fließenden Verkehr gesperrt bleiben, informiert die Polizei Neustadt an der Weinstraße.