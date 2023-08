Eine Grünen-Politikerin unterbreitete einen Vorschlag, der der Wohnungsnot in Deutschland entgegenwirken soll, indem Eigentum gewissermaßen umverteilt wird. Christina-Johanne Schröders Ansatz wurde als sehr drastisch wahrgenommen - über die sozialen Medien schwächte sie diese Behauptungen nun allerdings etwas ab.

Nach eigenen Angaben habe Bild mit Schröder gesprochen. Im Verlauf des Gesprächs erklärte die Politikerin ihre Idee näher: "Deutschland hat viel Wohnraum, aber nicht genug Wohnungen. Das bedeutet, dass manche Menschen mehr Wohnraum haben, als sie brauchen und umgekehrt."

Steueranreize für Senioren - sie sollen Häuser steuerfrei an Familien vermieten dürfen

Sie fordert daher, dass Personen mit übermäßigem Wohnraum ihr Eigenheim "zu einem fairen Mietzins an eine Familie vermieten". Ihre Miete soll dann von der Steuer abgesetzt werden. Die Ampel arbeite wohl an Lösungen. Zuvor habe die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet.

Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigte, dass etwa sechs Prozent der Haushalte in Großstädten in beengten Wohnsituationen leben, während ebenfalls sechs Prozent rechnerisch zu viel Platz haben. Vor allem Senioren gehören demnach zu dem Teil, der übermäßig viel Wohnraum besitzt. Das IW schloss ebenfalls darauf, dass eine Umverteilung des Wohnraums die Situation verbessern könnte.

Bild habe auch die Familienministerin Lisa Paus (Grüne) nach ihrer Meinung befragt. Sie habe sich neutral zu diesem Vorschlag positioniert. Es sei "sinnvoll zu schauen, was sich in angespannten Wohnsituationen verbessern kann. Ich finde alle Ideen hilfreich, die sich damit auseinandersetzen, dass Wohnraum insbesondere in Ballungsräumen knapp ist." Sie sei "gespannt auf die weitere Diskussion."

Kein leichtes Unterfangen - Wohnraum müsste Anforderungen der Senioren entsprechen

Ein Experte für Wohnen und Wohnraum der SPD bestätigte Bild, dass dieses Thema schon länger in der Politik kursiere. Allerdings gebe es "zahlreiche" Hürden in Hinblick auf Umzugs-Erleichterungen für Senioren, für die es derzeit noch keine Lösung gebe.

Wer schon Jahre oder Jahrzehnte im gleichen Ort lebe, habe zumeist ein soziales Umfeld aufgebaut und möchte nicht weiter als in der direkten Nachbarschaft umziehen. Zudem müssten diese Wohnungen dann barrierefrei sein.

Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands, Michaela Engelmeier, halte den Ansatz für eine "interessante Idee". Man müsse allerdings darauf achten, dass "an diejenigen gedacht wird, die kein Eigenrum haben: für sie darf Wohnen nicht zum Luxusgut werden." Es müsse einen "effektiven Schutz" vor explodierenden Mietpreisen geben.

Eigentümerverband-Präsident macht Gegenvorschlag - mit selbem Ziel

Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund hält diesen Ansatz für "richtig". Er schlage zudem vor, dass es "einfacher" wäre, "wenn die Einnahmen aus der Vermietung des Einfamilienhauses steuerfrei blieben. Denn die meisten Rentner haben ja kein steuerpflichtiges Einkommen, von dem sie die Ausgaben für eine Wohnung absetzen könnten."