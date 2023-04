Wegen einer möglichen Gefahr von Glassplittern hat das südhessische Unternehmen ODW Lebensmittel einen Teil seiner Waldheidelbeeren zurückgerufen. Betroffen sei die Ware "EDEKA Waldheidelbeeren ganze Frucht gezuckert", erklärte die Andros-Gruppe am Dienstag in Breuberg. Der Artikel sei bundesweit vorwiegend in Märkten von Edeka und Marktkauf angeboten worden.

Es handelt sich dabei um folgende Charge:

EDEKA Waldheidelbeeren ganze Frucht gezuckert im 340-Gramm-Glas, Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Februar 2026

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern des betreffenden Mindesthaltbarkeitsdatums Glasstücke enthalten sein könnten. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr des Produktes abgeraten", hieß es. Wer das Produkt gekauft habe, könne es auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Auch der Edeka-Konzern bestätigte den Rückruf.