Dax knüpft an Gewinne vom Vortag an

Börsianer verwiesen als Antrieb unter anderem darauf, dass China weitere Milliardenhilfen angekündigt hat, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. Zudem war die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal unerwartet etwas gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. In einer ersten Schätzung war das Statistische Bundesamt noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen.

Die Märkte warten derweil gespannt auf Eindrücke von der mehrtägigen US-Notenbankkonferenz in Jackson Hol, die am Donnerstag beginnen sollte. Im Zentrum steht am Freitag eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Gerätselt wird vor allem über das Tempo der Zinserhöhungen.

Unter den Einzelwerten stand unter anderem Aroundtown im Fokus. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam im ersten Halbjahr vor allem dank seiner Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties Auftrieb. Der operative Gewinn fiel Händlern zufolge besser aus als erwartet. Die Aktien stiegen im MDax um 1,7 Prozent.

Am Index-Ende sackten die Anteilsscheine von Uniper um mehr als sechs Prozent ab. Die US-Bank Citigroup hatte sich kritisch zu den Aktien geäußert. Analyst Piotr Dzieciolowski verwies darauf, dass das Stabilisierungspaket der Bundesregierung für den angeschlagenen Energieversorger zu einer starken Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre führe.

Im Dax zogen die Papiere des Rückversicherers Munich Re um gut zwei Prozent an. Hier gab es einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar vom Investmenthaus KBW.