Germersheim vor 1 Stunde

Blaulicht

Vermisster Mann verursacht Autounfall: Jetzt laufen drei Anzeigen gegen ihn

Ein vermisst gemeldeter 38-Jähriger wurde am Montagabend (19. September 2022) gegen Mitternacht in Germersheim gefunden, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte und anschließend geflüchtet war. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Polizeikräften hatte zuvor nach dem 38-Jährigen gesucht.