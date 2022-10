Eine technische Störung führte nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen waren alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen (8. Oktober 2022) mit.

Polizei und Staatsschutz ermitteln weiter in alle Richtungen - eine politische Motivation der Tat scheint aber nicht mehr ausgeschlossen. Bundeswehr-General Carsten Breuer vermutet jedoch, dass durchaus Russland hinter dem Bahn-Chaos stehen könnte - und fordert mehr Aufmerksamkeit für mögliche Hybrid-Attacken.

Update vom 10.10.2022, 10:30 Uhr: Steckt Russland hinter der Sabotage? General Breuer: "Jede Pipeline, jedes Kraftwerk kann attackiert werden"

Bundeswehr-General Carsten Breuer hat vor zunehmenden Angriffen auf die Infrastruktur in Deutschland gewarnt. "Jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline kann attackiert werden, kann ein mögliches Ziel sein", sagte der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr der Bild am Sonntag. "Wir stellen uns hier im Kommando vor allem auf hybride Bedrohungen ein. Das ist der Zustand zwischen nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht richtig Krieg."

Hintergrund sei der Angriff Russlands auf die Ukraine und die neue Sicherheitslage in Europa. "Der Krieg Russlands hat dazu geführt, dass unser Schwerpunkt wieder auf der Landes- und Bündnisverteidigung liegt. Dem ganzen Land ist klar geworden: Krieg in Europa ist wieder möglich."

Anschläge und Einflussnahmen aus dem Ausland könnten zunehmen. "Es geht hier nicht um eine feindliche Armee mit Soldaten und Panzern, die unser Land angreift", betonte Breuer. "Aber es gibt Einflussnahmen, mit Anschlägen auf Infrastruktur und mit Cyberangriffen, oder zum Beispiel Aufklärungsflüge mit Drohnen über Kasernen. Also Nadelstiche, die in der Bevölkerung, die bei uns Verunsicherung schüren und das Vertrauen in unseren Staat erschüttern sollen." Die Sicherheitsbehörden müssten sich auf diese Bedrohungslage einstellen, sagte Breuer der Zeitung.

"Hysterie ist ein schlechter Ratgeber", gab der Bundeswehr-General zu bedenken. Allerdings sollte jedem Bürger klar sein, "dass er sein individuelles Verhalten ändern sollte" - dazu gehöre zum Beispiel die mentale Einstellung oder auch die Anschaffung einer Taschenlampe und eines Radios mit ausreichend Batterien für zu Hause, also unabhängig von der Stromversorgung aus der Steckdose.

Update vom 10.10.2022, 7.45 Uhr: Polizei hält politisches Motiv für möglich - Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Die Ermittlungen nach der folgenreichen Sabotage des deutschen Bahnverkehrs gehen weiter. In Berlin hat sie inzwischen der Staatsschutz beim Landeskriminalamt (LKA) übernommen. Ein politischer Hintergrund ist zwar einer Sprecherin der Berliner Polizei zufolge nicht auszuschließen. Allerdings werde in alle Richtungen ermittelt. Zu den möglichen Tätern und ihren Motiven gibt es von offizieller Seite bisher keine Informationen.

Nach Einschätzungen aus Sicherheitskreisen setzt das Vorgehen Insiderwissen über die Bahn voraus. Dass bislang kein Bekennerschreiben bekannt wurde, spricht gegen Täter aus der linksextremistischen Szene, denen in der Vergangenheit Anschläge gegen die Bahn zugeschrieben wurden. Die Bild-Zeitung berichtete am Sonntag, das Bundeskriminalamt (BKA) halte in einer internen Einschätzung auch staatliche Sabotage für denkbar. BKA und Bundesinnenministerium kommentierten den Bericht auf Nachfrage nicht.

Der Sicherheitsexperte Peter Neumann hält einen Angriff Russlands auf die kritische Infrastruktur in Deutschland für möglich. "Russland hat schon ein Interesse daran, in Europa Panik zu verursachen und zu signalisieren, dass es ganz heftig das Leben lahmlegen kann", sagte der Wissenschaftler dem Sender RTL. Es benötige erhebliches Wissen, um diese Knotenpunkte anzugreifen. Allerdings gebe es natürlich keine eindeutigen Beweise. "Momentan ist es noch eine Theorie."

In der SPD gibt es einem Bericht zufolge Überlegungen, der Bundespolizei mehr Befugnisse zu verschaffen. "Die Bedrohungslage ist hoch. Dies haben die Sabotageakte auf unsere Infrastruktur nochmal sehr deutlich gemacht", sagte Fraktionsvize Dirk Wiese der Rheinischen Post. Wichtig sei daher, "dass unsere Sicherheitsbehörden die erforderlichen Ermittlungsbefugnisse zur Verfügung haben. Insbesondere müssen wir jetzt sehr schnell ein modernes Bundespolizeigesetz im Bundestag auf den Weg bringen." Die letzte Reform sei aus dem Jahre 1994, seitdem habe sich viel geändert. 2021 scheiterte eine Reform des Bundespolizeigesetzes im Bundesrat.

Update vom 08.10.2022, 14.25 Uhr: Es war Sabotage - Bahn meldet durchtrennte Kabel - Tatorte in Berlin und NRW

Die erheblichen Störungen im Bahnverkehr am Samstag sind nach Angaben der Bundespolizei auf Fremdeinwirkung zurückzuführen. «Wir haben einen Tatort in Berlin-Höhenschönhausen», sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur. «Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.» Die Ermittlungen würden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt. «Aktuell ist von einer zielgerichteten Fremdeinwirkung von außen auf Kabel der Deutschen Bahn auszugehen», sagte der Sprecher. Zu weiteren Details könne er auch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.

«Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind», so Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Die Bundespolizei ermittle. Zum möglichen Motiv machte Wissing keine Angaben. «Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht weiter bekannt.» Über drei Stunden waren am Samstagmorgen der Fern- und teils auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands ausgefallen. Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. Aktuelle Verkehrsmeldungen der Bahn finden Sie auf der offiziellen Bahn-Webseite*.

Sabotage: Deutsche Bahn muss Fernverkehr einstellen - wer waren die Täter?

"Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor 8.30 Uhr musste die Bahn alle Züge stoppen, gegen 10.33 Uhr konnte der Konzern wieder Entwarnung geben. Auf einer Serviceseite hate die Bahn nähere Informationen veröffentlicht. "Leider kommt es zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen", fasst der Konzern die Folgen der Störung zusammen.

Fernzüge ausgefallen: Diese Strecken waren betroffen

Keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW

ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt

Internationalen Zugverkehr: IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam ausgefallen IC-Züge von/nach Kopenhagen bzw. Aarhus enden/beginnen in Padborg.



Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über die DB-Reiseauskunft über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren.

Die heftigen Probleme der Deutschen Bahn in Norddeutschland sind nach Angaben des Unternehmens auf eine technische Störung des Zugfunks zurückzuführen.

Deshalb sei «in großen Teilen Norddeutschlands derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich», hieß es auf «bahn.de» am Samstagmorgen. Es komme «aktuell leider zu kurzfristigen Zug- und Haltausfällen». Teils ist auch der Regionalverkehr betroffen.