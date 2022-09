Der Fußballverein TSV 07 steht zur Zeit in Trauer: Auf dem Sportgelände des Vereins in Höchst, Stadtteil der hessischen Stadt Gelnhausen, brach am Dienstag (27. September 2022) ein Kind beim Fußballtraining zusammen. Kurze Zeit später starb der 6-Jährige in einem Krankenhaus.

Wie die Bild berichtet, hat inzwischen die Kriminalpolizei Frankfurt die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Junge (6) bricht nach Fußballtraining zusammen

Nach Medienberichten lag der Junge nach dem Training plötzlich regungslos auf dem Boden. Betreuer hätten demnach den Rettungsdienst gerufen. Wenig später wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Dort konnte dem Kind jedoch nicht mehr geholfen werden: Es starb in der Nacht zum Mittwoch in der Klink.

Der Verein des Jungen, der TSV 07, verlieh seiner Trauer unter anderem auf Facebook Ausdruck. Das Foto auf der Vereinsseite wurde durch eine brennende Kerze ersetzt, daneben häufen sich die Beileidsbekundungen. Nutzer schreiben Kommentare wie "Unser Beileid den Eltern und allen Angehörigen, Trainern und Kids der Mannschaft".

Woran der Junge starb, ist bislang noch unklar und nun Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der Bild: "Die Todesursache steht nicht fest, der Junge wird obduziert werden müssen.“