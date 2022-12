In der Innenstadt in Dresden ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Wie die Polizei am Samstagvormittag, dem 10. Dezember 2022, mitteilte, sei der betroffene Bereich rund um die Altmarkt-Galerie. Zudem berichtete der rnd bereits von "gefallenen Schüssen". Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Die Altmarktgalerie, der Striezelmarkt sowie angrenzende Bereiche würden aktuell evakuiert werden. Außerdem soll es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen. Das teilte die Polizei am Samstag via Twitter mit.

Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Laut Bild soll ein unbekannter Mann eine Person getötet haben und dann festgenommen worden sein. Jedoch wollte das die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

