In der Innenstadt in Dresden ist es am Samstag (10. Dezember 2022) zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei teilte gegen 12.55 Uhr mit, dass der Täter nun gefasst und verletzt sei. Die Geiseln seien unverletzt geblieben. Die Polizei hatte zuvor Kontakt zu dem Geiselnehmer aufgenommen.

Der Mann habe sich in einem Raum in der Altmarkt-Galerie verschanzt. Die Altmarkt-Galerie, der Striezelmarkt sowie angrenzende Bereiche wurden weiträumig evakuiert. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zudem in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Geisel-Drama in Dresden: Polizei findet tote Frau in Mehrfamilienhaus

Außerdem soll es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen. Das teilte die Polizei am Samstag via Twitter mit.

Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag.

Vorschaubild: © Jeannette1980/Pixabay