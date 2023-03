Der Frühling kommt: Seit 2016 gibt es die Aktion, bei der Kinder, Jugendliche und Erwachsene in insgesamt zehn Kategorien um die Wette gärtnern: Was es dazu braucht, ist lediglich die Lust, einen eintönigen Ort in ein blühendes Insektenparadies zu verwandeln. Das kann im Garten sein, auf dem Balkon, auf dem Firmen-, Schul- oder Kitagelände: Es gibt unzählige Möglichkeiten! Wer die attraktivsten Orte für Bienen & Co. schafft und dazu andere für das naturnahe Gärtnern begeistert, gewinnt beim Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb.

Studierende aus Würzburg haben die Jury bereits 2022 überzeugt: Mit ihrem "CampusGarten“ schufen sie ein 2000 Quadratmeter großes Naturparadies - und gewannen damit letztes Jahr bei der Aktion der Stiftung für Mensch & Umwelt.

Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb startet im April

Auch in diesem Jahr findet der Pflanzwettbewerb wieder statt. Eine Besonderheit ist, dass die Jury auch die Kommunikation zur Pflanzaktion bewertet: Wie wurde auf das Pflanzprojekt aufmerksam gemacht? Kam die Presse vorbei? Ist es gelungen, auch andere für naturnahes Gärtnern zu begeistern? Wurden andere mittels Social Media auf das Projekt aufmerksam gemacht?

Die Sieger der Aktion können sich im Sommer über Geld- und Sachpreise sowie eine Einladung zur Prämierung nach Berlin freuen. Und natürlich bleibt das gute Gefühl, einen tollen Beitrag zum Naturschutz geleistet zu haben.

Interessierte aller Altersklassen haben ab sofort die Möglichkeit, zur Schaufel greifen und ihre Aktionen in einem Text und mit Vorher-Nacher-Bildern festhalten. Ab dem 1. April 2023 kann man sich auf der Wettbewerbsplattform registrieren. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2023. Weitere Informationen zum Wettbewerb und Tipps für das bienenfreundliche Gärtnern unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de.