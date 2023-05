Schock bei Fußballturnier in Frankfurt: 15-Jähriger verprügelt

16-jähriger Täter aus Frankreich habe ihm gegen den Kopf geschlagen

habe ihm gegen den Kopf geschlagen "Lebensbedrohliche Hirnverletzungen" : Jugendlicher kämpft um sein Leben

: Jugendlicher So kam es zu der Auseinandersetzung

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag (28. Mai 2023) nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier in Frankfurt mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei der Auseinandersetzung nach dem Germany Cup, einem Pfingstturnier des Frankfurter Vereins SV Viktoria Preußen 07, seien mehrere Menschen verletzt worden, berichtet die Frankfurter Rundschau. Erst kürzlich wurde in Hessen ein Schiedsrichter "körperlich angegangen" und mit dem Tod bedroht.

Jugendlicher nach Schlägerei bei Fußballturnier lebensgefährlich verletzt: Täter erst 16 Jahre alt

Wie die Polizei Frankfurt am Dienstag berichtet, ist es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff eines Fußballspiels, zu einem Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte, gekommen. Die Frankfurter Rundschau berichtet von einem Augenzeugen, der den Vorfall beim Halbfinale der U-17-Mannschaften zwischen einem Berliner Verein und einem französischen Verein beobachtet haben soll. Berlin habe 1:0 in Führung gelegen, als der Schiedsrichter abgepfiffen habe. Nach Provokationen sei zwischen den beiden Mannschaften eine Schlägerei ausgebrochen.

Im weiteren Verlauf soll ein 16-jähriger Spieler aus der französischen Fußballmannschaft einen 15-jährigen Berliner Spieler gegen den Kopf geschlagen haben. "Daraufhin sackte der Getroffene zu Boden und wurde in der Folge reanimationspflichtig", so die Polizei. Die alarmierten Rettungskräfte hätten den Jugendlichen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen fest. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet, dass der 15-Jährige gestorben sei. "Er kämpft momentan im Krankenhaus um sein Leben", erklärte jedoch ein Sprecher der Polizei gegenüber inRLP.de.

Der 16-jährige Franzose sei festgenommen und bereits am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, berichtet die Polizei.