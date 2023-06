Schock bei Fußballturnier in Frankfurt: 15-Jähriger verprügelt

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag (28. Mai 2023) nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier in Frankfurt mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Später wurde der 15-Jährige für hirntot erklärt. Bei der Auseinandersetzung nach dem Germany Cup, einem Pfingstturnier des Frankfurter Vereins SV Viktoria Preußen 07, seien mehrere Menschen verletzt worden, berichtet die Frankfurter Rundschau. Erst kürzlich wurde in Hessen ein Schiedsrichter "körperlich angegangen" und mit dem Tod bedroht.

Update 12.45 Uhr: Wurde der mutmaßliche Täter über die Rückennummer identifiziert?

Dr. Seyed Sharam Iranbomy, der Anwalt des mutmaßlichen Täters, kritisiert gegenüber der Bild, dass sein 16-jähriger Mandant nach seinem jetzigen Informationsstand anhand seiner Rückennummer identifiziert worden sei. "Das halte ich für schwierig", so Iranbomy. "Es war ein dynamischer Prozess, keiner wusste, wer wie wo zuschlägt."

Weiter erklärte Iranbomy: „Meiner Ansicht nach ist mein Mandant unschuldig. Provokation und Aggression gingen von der Berliner Gruppe aus, wie das französische Fußballteam berichtet. Mein Mandant hat aus Notwehr gehandelt.“

Update 1.6.2023, 9.30 Uhr: Der mutmaßliche Täter beteuert, nicht absichtlich gehandelt zu haben

Der Deutsche Fußball-Bund hat auf den Tod des 15-Jährigen mit Bestürzung reagiert. "Die furchtbare Gewalttat bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt schockiert den Fußball in Deutschland. In diesen Stunden richten sich unsere Gedanken und Gebete an den 15 Jahre alten Fußballer und seine Familie. Wir müssen wieder lernen, anständig - und das heißt zuallererst gewaltfrei - miteinander umzugehen", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Mittwoch (1.6. 2023) der Deutschen Presse-Agentur.

Berlins Fußballverbands-Präsident Bernd Schultz äußerte sich in einer Mitteilung: "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schwierigen Stunden allen Angehörigen und den Teammitgliedern des betroffenen Spielers." Man stehe dem Verein wo es gehe zur Seite.

"Dass nach einem Fußballspiel in Frankfurt a.M. ein junger Spieler aus dem Leben gerissen wurde, macht mich fassungslos, lässt mich sprachlos zurück. Ich wünsche den Angehörigen, den Freundinnen und Freunden, dem Team unendlich viel Kraft in dieser dunkelsten Stunde", schrieb Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Der mutmaßliche Täter beteuert laut Mitteilung seines Vereins, das Opfer nicht absichtlich verletzt zu haben. Der FC Metz stehe den Behörden zur Aufklärung der Vorfälle zur Verfügung. Der JFC teilte auf seiner Homepage mit, sich aus Respekt vor dem Opfer und dessen Familie sich derzeit nicht öffentlich äußern zu wollen.

Update 31.05.2023, 9.45 Uhr: 15-jähriger Jugendlicher für hirntot erklärt

Der 15-Jährige, der bei der Schlägerei auf einem Fußballturnier lebensbedrohlich verletzt worden war, ist für hirntot erklärt worden. Dies bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwochmorgen (31.5.2023).

Der 16-jährige Franzose sei festgenommen und bereits am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, berichtet die Polizei.

Jugendlicher nach Schlägerei bei Fußballturnier lebensgefährlich verletzt: Mutmaßlicher Täter erst 16 Jahre alt

Wie die Polizei Frankfurt am Dienstag berichtet, ist es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff eines Fußballspiels, zu einem Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte, gekommen. Die Frankfurter Rundschau berichtet von einem Augenzeugen, der den Vorfall beim Halbfinale der U-17-Mannschaften zwischen einem Berliner Verein und einem französischen Verein beobachtet haben soll. Berlin habe 1:0 in Führung gelegen, als der Schiedsrichter abgepfiffen habe. Nach Provokationen sei zwischen den beiden Mannschaften eine Schlägerei ausgebrochen.

Im weiteren Verlauf soll ein 16-jähriger Spieler aus der französischen Fußballmannschaft einen 15-jährigen Berliner Spieler gegen den Kopf geschlagen haben. "Daraufhin sackte der Getroffene zu Boden und wurde in der Folge reanimationspflichtig", so die Polizei. Die alarmierten Rettungskräfte hätten den Jugendlichen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen fest. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet, dass der 15-Jährige gestorben sei. "Er kämpft momentan im Krankenhaus um sein Leben", erklärte jedoch ein Sprecher der Polizei gegenüber inRLP.de.