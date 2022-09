Frankenthal vor 1 Stunde

Energiekrise

Einziger Gas-Untertagespeicher in Rheinland-Pfalz zu 100 Prozent gefüllt

Der Gas-Untertagespeicher in Frankenthal ist der einzige unterirdische Gasspeicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Seinem Betreiber zufolge ist er bereits gut gefüllt. Und das viel früher als in den Vorjahren.