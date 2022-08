Frankenthal: Chemischer Stoff entweicht aus Firma

Frankenthal vor 1 Stunde

Chemischer Stoff ausgetreten

Chemischer Stoff freigesetzt: Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben

Am Montag (29. August 2022) ist in einem Unternehmen in Frankenthal ein chemischer Stoff freigesetzt worden. Die Feuerwehr konnte den Austritt rasch stoppen.