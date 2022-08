Hündin Shirley ist endlich schmerzfrei

Aus einem Shelter in die Pfalz: Um genau zu sein, kam die sechseinhalb Jahre alte Hündin Shirley von Rumänien in die Pfalz um bei ihrer neuen Besitzerin unterzukommen. Durch einen tragischen Krankheitsfall der Frau musste Shirley ihr neues Zuhause verlassen und kam zu den Tierfreunden Pfalz.

Tierfreunde Pfalz aus Frankenstein: Hündin Shirley hatte starke Schmerzen

Nach langen Schmerzen und einer wichtigen Operation, suchen die Tierfreunde Pfalz jetzt die richtigen Besitzer*innen für Shirley und bitten alle Tierfreunde da draußen, sie bei den Operationskosten zu unterstützen. Nachdem Shirley am 31. April 2022 zu den Tierfreunden Pfalz kam, habe man die Fellnase erstmals bei einer Pflegestelle untergebracht. Dort stellte sich heraus, dass sich die Hündin bei gewissen Berührungen gereizt zeigte. Zudem dachten sich die Tierpfleger*innen "bei ihrem Gangbild, da stimmte etwas nicht". Die Vermutungen, dass etwas nicht in Ordnung war, bestätigte dann ein Tierarzt: Die Hündin hatte Schäden an den Bandscheiben und dem Dornfortsatz.

Hündin Shirley sucht ein neues Zuhause und erfahrene Besitzer*innen

Nach weiteren MRT-Untersuchungen konnte man sehen, dass Shirley schon länger mit ihren Schmerzen zu kämpfen hatte. Also entschieden sich die Tierfreunde Pfalz für eine lange und kostenaufwändige Operation. Nachdem die tapfere Shirley die vierstündige Operation überstanden und sich erholt hat, kann sie mittlerweile ein schmerzfreies Leben führen. Ein Mitarbeiter erzählt gerührt: "Sie macht jetzt einen tollen Eindruck. Sie merkt jetzt, dass es auch ohne Schmerzen geht".

Doch die Kosten der Operation haben es in sich: "Die Voruntersuchungen, die Operation mit Medikamenten und die Nachuntersuchung belaufen sich auf circa 1.500 Euro", berichten die Tierfreunde Pfalz auf ihrer Website. Ohne Spenden wäre für Shirley ein Leben ohne Schmerzen vermutlich nicht infrage gekommen.

Nach der OP erholte sich die Hündin: "Shirley hat sich in ihrem Wesen deutlich geändert"

Dass Shirley anfangs auf Berührungen oder in gewissen Situationen angespannt und gereizt reagierte, war den unbemerkten Schmerzen geschuldet. Jetzt hat die Hündin sich "in ihrem Wesen deutlich geändert", schildert ein Mitarbeiter fröhlich. Die Fellnase sei wie ausgewechselt "Shirley ist jetzt offener, zugänglicher, hat mehr Lebensfreude und schnappt nicht mehr beim Streicheln", berichtet der Mitarbeiter positiv überrascht.

Da die Kaltschnauze jetzt endlich aufblühen kann, wird es auch Zeit für die passenden Besitzer*innen. Grundsätzlich wären erfahrene Menschen für Hunde aus Rumänien von Vorteil. Doch die Pfleger*innen denken "auch Leute im Rentenalter könnten zu Shirley passen". Neue Besitzer*innen müssen Geduld mitbringen, denn Hunde aus Sheltern "müssen noch vieles erlernen". Doch für Shirley speziell wäre ein ländlicher Bereich super und "wenn's machbar ist ein schöner Garten", wünscht sich der Mitarbeiter für die Hündin.

Wenn du die Tierfreunde Pfalz und deren Schützlinge unterstützen willst, kannst du sie auf Paypal: Tierfreunde-Pfalz@online.de oder über die IBAN: DE05 5405 1550 0050 007625 unterstützen. Die Spenden für Shirley werden unter dem Verwendungszweck: TFP Shirley gesammelt.

