Düsseldorf vor 1 Stunde

Tierschmuggel

Schleimspur gefolgt - Zoll macht am Flughafen Düsseldorf kuriosen Fund

Bedrohte und seltene Tiere finden die Beamten des Flughafenzolls oft - eine Entdeckung am Airport Düsseldorf dürfte aber so einiges in den Schatten stellen. Dabei mussten die Zöllner nur einer Schleimspur folgen.