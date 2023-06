Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark ist am Dienstag (6. Juni 2023) ein Brand ausgebrochen. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach von einem großen Einsatz. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Hauptsächlich handele es sich um Rauchgasvergiftungen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag.

Nähere Informationen sollen nach Angaben der Gemeinde zeitnah folgen. Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, sind dicke Rauchschwaden über der dortigen Bundesstraße zu sehen. Die B5 wurde deshalb gesperrt. "Ein Teil des Geländes wird evakuiert", heißt es in dem Medienbericht.

Es stünden mehrere Gebäude in Brand und die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen, sagte der Sprecher. Das Feuer war am Dienstagvormittag ausgebrochen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schon bald wird es auch in Oberfranken einen Standort der Freizeitpark-Kette geben - den ersten in Süddeutschland. Der Betreiber spricht von "Liebe auf den ersten Blick".

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild